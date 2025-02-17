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Интеллектуальное сумо, футбол роботов - прошел областной этап IT-чемпионата по робототехнике
Сделать шаг в IT-будущее и расширить свой кейс знаний. Областной этап чемпионата по робототехнике принимала Боровлянская школа № 3. Юные инженеры с 6-го по 10-й класс соревновались в 17 дисциплинах. Среди которых интеллектуальное сумо, футбол роботов, графический дизайн и 3D-моделирование. Задача учеников - показать технические, инженерные и творческие навыки, которые они осваивают в школах и дополнительных секциях.
Артемий Карпеленя, ученик СШ № 2 им.Тишки Гартного г. Копыля:
"Мы начинали с 3D-моделирования, я заинтересовался проектом, связанным с механизмами. Спустя месяц обучения я уже начал расширять возможности, начал углубляться в эту сферу и решил создать свою идею, воплотить ее".
Глеб Булах, ученик Свислочской средней школы имени А. Г. Червякова Пуховичского района:
"Надо уметь собирать роботов, хорошо программировать. На этом этапе мне помогали учителя, иногда даже родители. С 1-го класса ходил на LEGO 2.0, потом с 4-го начал ходить на LEGO Monster Education EV3. И по сей день занимаюсь робототехникой".
Дмитрий Романчик, начальник Центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования:
"Создают то, что им хотелось бы улучшить. Например, покормить кота. А выходит все к тому, что автоматические поилки, кормилки не только для кота, но и для других вещей. Вот это один из примеров. Сейчас активно развивается экология. На августовской конференции был продемонстрирован аппарат, который может сортировать мусор".
Победители областных туров представят свои регионы на республиканском этапе. Пройдет он в образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" с 28 марта по 15 апреля.