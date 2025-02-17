Интеллектуальное сумо, футбол роботов - прошел областной этап IT-чемпионата по робототехнике

Сделать шаг в IT-будущее и расширить свой кейс знаний. Областной этап чемпионата по робототехнике принимала Боровлянская школа № 3. Юные инженеры с 6-го по 10-й класс соревновались в 17 дисциплинах. Среди которых интеллектуальное сумо, футбол роботов, графический дизайн и 3D-моделирование. Задача учеников - показать технические, инженерные и творческие навыки, которые они осваивают в школах и дополнительных секциях.

Артемий Карпеленя, ученик СШ № 2 им.Тишки Гартного г. Копыля:

"Мы начинали с 3D-моделирования, я заинтересовался проектом, связанным с механизмами. Спустя месяц обучения я уже начал расширять возможности, начал углубляться в эту сферу и решил создать свою идею, воплотить ее".

Глеб Булах, ученик Свислочской средней школы имени А. Г. Червякова Пуховичского района:

"Надо уметь собирать роботов, хорошо программировать. На этом этапе мне помогали учителя, иногда даже родители. С 1-го класса ходил на LEGO 2.0, потом с 4-го начал ходить на LEGO Monster Education EV3. И по сей день занимаюсь робототехникой".

Дмитрий Романчик, начальник Центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования:

"Создают то, что им хотелось бы улучшить. Например, покормить кота. А выходит все к тому, что автоматические поилки, кормилки не только для кота, но и для других вещей. Вот это один из примеров. Сейчас активно развивается экология. На августовской конференции был продемонстрирован аппарат, который может сортировать мусор".