Инвестиции в здравоохранение: как идут строительные работы онкологического центра в Минске

В Минске продолжается строительство городского онкологического центра. Учреждение сможет принимать за смену 1 тыс. посетителей.

Современное медицинское оборудование и комфортные учебные аудитории для студентов медуниверситета. Здесь они смогут получать как теорию, так и практику. В Минске на проспекте Независимости продолжается строительство нового корпуса городского онкологического центра. Объект будет предусмотрен для амбулаторной и диагностической помощи.

Виктор Кондратович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafbad30-e76a-4e32-8dc8-fea24cfaef38/conversions/c5150d7e-b9bf-4852-a490-38d7b05e147a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafbad30-e76a-4e32-8dc8-fea24cfaef38/conversions/c5150d7e-b9bf-4852-a490-38d7b05e147a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafbad30-e76a-4e32-8dc8-fea24cfaef38/conversions/c5150d7e-b9bf-4852-a490-38d7b05e147a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cafbad30-e76a-4e32-8dc8-fea24cfaef38/conversions/c5150d7e-b9bf-4852-a490-38d7b05e147a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

"Все кафедры будут занимать один этаж. Здесь будут большие учебные комнаты, доцентские, учебные классы, конференц-зал, лекционный зал. Ребята будут получать образование здесь, будут видеть, в каких условиях мы работаем, в каких условиях пациенты прибывают. Их это будет больше приближать к профессии".

Каркас нового корпуса онкологического центра готов. Здание будет 8-этажным. Сейчас строители начинают остекление окон, прокладывают коммуникации. В активной фазе закупка оборудования.

объект онкоцентра в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504b2a24-5620-42e0-8584-bb2a468c693b/conversions/5a782073-0634-48e2-b88b-8c0114cea6d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504b2a24-5620-42e0-8584-bb2a468c693b/conversions/5a782073-0634-48e2-b88b-8c0114cea6d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504b2a24-5620-42e0-8584-bb2a468c693b/conversions/5a782073-0634-48e2-b88b-8c0114cea6d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504b2a24-5620-42e0-8584-bb2a468c693b/conversions/5a782073-0634-48e2-b88b-8c0114cea6d2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:

"Корпус поликлиники рассчитан не только на Первомайский район, но и в целом на людей, которые будут нуждаться в помощи. Его уникальность будет сосредоточена прежде всего на специалистах и комплексе услуг, который будет оказываться всему населению".