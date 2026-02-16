3.72 BYN
Инвестиции в здравоохранение: как идут строительные работы онкологического центра в Минске
В Минске продолжается строительство городского онкологического центра. Учреждение сможет принимать за смену 1 тыс. посетителей.
Современное медицинское оборудование и комфортные учебные аудитории для студентов медуниверситета. Здесь они смогут получать как теорию, так и практику. В Минске на проспекте Независимости продолжается строительство нового корпуса городского онкологического центра. Объект будет предусмотрен для амбулаторной и диагностической помощи.
Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:
"Все кафедры будут занимать один этаж. Здесь будут большие учебные комнаты, доцентские, учебные классы, конференц-зал, лекционный зал. Ребята будут получать образование здесь, будут видеть, в каких условиях мы работаем, в каких условиях пациенты прибывают. Их это будет больше приближать к профессии".
Каркас нового корпуса онкологического центра готов. Здание будет 8-этажным. Сейчас строители начинают остекление окон, прокладывают коммуникации. В активной фазе закупка оборудования.
Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:
"Корпус поликлиники рассчитан не только на Первомайский район, но и в целом на людей, которые будут нуждаться в помощи. Его уникальность будет сосредоточена прежде всего на специалистах и комплексе услуг, который будет оказываться всему населению".
Сдать объект в готовность планируют в первой половине 2027 года. Для удобства пациентов создадут безбарьерную среду.