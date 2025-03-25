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Иньяцио Чеффалиа стал новым Апостольским нунцием в Беларуси

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Фото: belta.by

Папа Франциск назначил нового Апостольского нунция в Беларуси. Им стал монсеньор Иньяцио Чеффалиа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал Римско-католической церкви в Беларуси.

Назначение состоялось 25 марта, в день, когда католики отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как сообщила Апостольская нунциатура в Беларуси со ссылкой на официальные источники Святого престола, Папа Франциск назначил монсеньора Иньяцио Чеффалиа (Ignazio Ceffalia) Апостольским нунцием в Республике Беларусь с одновременным назначением титула архиепископа.

Монсеньор Иньяцио Чеффалиа родился 28 апреля 1975 года в городе Палермо, Италия. 6 августа 2003 года рукоположен в сан священника. Является доктором канонического права.

Свою дипломатическую службу в Святом престоле начал 1 июля 2006 года. Работал в Эквадоре, Таиланде, Постоянном представительстве Святого престола при Совете Европы (Страсбург), в отделе отношений с государствами Государственного секретариата Святого престола и до последнего времени - в Венесуэле.

Монсеньор Чеффалиа владеет итальянским, албанским, французским, английским и испанским языками.

До 2024 года Апостольским нунцием в Беларуси был Анте Йозич.

Дипломатические отношения Республики Беларусь и Ватикана установлены 11 ноября 1992 года. Город-государство Ватикан находится в западной части Рима.