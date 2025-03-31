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Инъекция от фашизма - концерт-реквием "Каждый третий" во Дворце Республики
Остается чуть больше месяца до знаковой даты - 80-летия Великой Победы. И мы не забудем, какой ценой она досталась: в Беларуси - каждый третий убитый. В память о подвиге наших предков завтра начнется марафон показов концерта-реквиема во Дворце Республики. Белорусские авторы и артисты дадут масштабную театрализованную оду. Она стала откровением для зрителей Музея Победы на Поклонной горе в Москве и того же Дворца в столице, но по поручению Президента - показать посвящение как можно большему количеству белорусов.
Это настоящая инъекция от фашизма тем, кто топчется бульдозерами по памятникам. И для нас - белорусов - это молитва за каждого уничтоженного родного человека. Каждого третьего. Больше 17 тысяч зрителей за неделю показа оды о павших ожидает Дворец Республики. Самая жестокая правда о геноциде белорусского народа восстанет за час двадцать. Из папки "Дело" на большие экраны вынесли фотофакты уничтожения белорусов, плачешь буквально весь концерт.
Это же нацисты убивали матерей на глазах у детей, забирали у малышей кровь для солдат СС. История помнит реки "Красного берега". О чем там могли думать маленькие белорусы, восстановили современники в песне.
Искалеченные судьбы простых людей - в рифмах и мелодиях Благовой, Шмата, Олейника, Селук.
Боль Беларуси передали на Поклонной горе в Москве. К 80-летию освобождения страны от фашизма - в июне - проект привезли и в Минск. Тогда же Президент поручил приобщить к концерту-реквиему как можно больше белорусов.
Анна Благова, солистка духового оркестра ГУВД Мингорисполкома:
"Мне кажется, это должно быть таким знаком для всего мира, чтобы остановились войны, чтобы оставались живыми дети, чтобы эту историю, которую сейчас в современном мире пытаются переписать, чтобы она осталась настоящей, нетронутой. И чтобы ее услышали не только в нашей стране, но и за ее пределами, далеко за ее пределами".
От выпускного рассвета 41-го до залпов Победы - через звон колоколов Хатыни.
Страшные эпизоды связаны "Реквиемом по каждому четвертому" Вертинского .
Концерт, в котором нет дублеров. 140 талантливых артистов, среди которых на первом плане голоса мужского хора "Всехсвятский" и Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил - честно пообщаются со зрителем.
Каждый вечер их ждет две с половиной тысячи собеседников.
Дмитрий Токмаков, художественный руководитель и солист мужского хора "Всехсвятский":
"Если по большей степени концерты к 9 Мая - это набор произведений, здесь в первую очередь есть лейтмотив, есть четко прослеживаемая мысль. И плюс ко всему безупречные стихи, потрясающая музыка. И, вы знаете, даже когда мы репетируем, очень многие из наших ребят, я в том числе, не проходим это равнодушно".
Параллельно готовится и трансляция правды в холлах Дворца Республики. Завтра первыми с ней ознакомятся жители Брестской области. Шесть экспозиций. Национальная библиотека предложит заглянуть на страницы 50 изданий. Там факты об изощренных методах уничтожения белорусской нации. "Судьбы, сложенные в треугольник" и подвиги партизан в документах. от БЕЛТА, издательского дома "Беларусь сегодня" и Музея истории ВОВ. Рупором правды станет даже Минскхлебпром.
Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема "Каждый третий":
"Уникальный момент всего, что будет происходить во Дворце Республики, потому что этого не делалось никогда. К 80-летию Победы ими запланировано восстановление рецептуры. Представят как раз таки несколько сортов хлеба, причем два сорта будут возможны к дегустации, т. е. люди смогут не только посмотреть, не только окунуться в историю, но и попробовать хлеб, увидеть ту норму, в которую он выдавался. Там даже, по-моему, у нас используются весы 1932 года. Такая максимальная историческая достоверность".
В сентябре проект снова поедет с гастролями в Москву: о "Каждом третьем" напомнят со сцены Кремлевского дворца.