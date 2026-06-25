Ионов: Apple дискредитирует себя перед миллионами пользователей

Нарушать законы и права для англосаксов - норма. Apple без предупреждения удалила из App Store приложения "ВКонтакте". Причем VK никогда не находилась под санкциями и даже не фигурировала в санкционных списках. На это в Кремле сделали заявление: "Если не последует разъяснений, будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с американской компанией". Очередной акт информационного вандализма со стороны Apple осудил Белорусский союз журналистов. Как отмечается в комментарии, "это попирает свободу слова, коммуникаций, доступа пользователей к объективной информации". Есть и еще несколько интересных реакций.

Александр Ионов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека:

"Пользоваться такой техникой очень сомнительно, и, как мы видим, она все менее становится конкурентной. Нас лишают возможности выбирать, соответственно мы превращаемся медленно в рабов этой ситуации. Завтра они отключат там платежи, послезавтра начнут торговать информацией, которая содержится у нас на телефоне. Плюс-минус это сейчас и происходит. Поэтому Apple себя дискредитирует перед сотнями миллионов пользователей".

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT:

"Это очередные античеловечные санкции, своеобразный террор, сегрегация. Пока Беларуси участь компании Apple не коснулась, но мы видели, что происходило с другими компаниями - Telegram, например. Видели, как Павел Дуров по-хамски относился к белорусским проектам, как относится компания Google, блокирующая в YouTube белорусские и российские каналы. Это натуральный фашизм".