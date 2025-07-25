Иран использует переговоры с Западом для отсрочки нападения - мнение эксперта

"Политические устремления и действия иранских властей крайне невыгодны Западу. Но Запад надо разделять. Европа жизненно заинтересована в иранских ресурсах и дешевом газе, который потенциально может пойти в Европу в случае смены режима. Интересы Штатов несколько более отдаленные и в значительной степени связаны с интересами государства Израиля. И здесь интересы Запада пересекаются. И эти переговоры - как раз отражение того, что интересы Запада здесь различны. Иран этим пытается воспользоваться для того, чтобы отсрочить время нового нападения. По крайней мере, сейчас, когда стороны заявляют, что переговоры состоялись, они договорились договариваться, крайне неудобно было бы США и Израилю также бить по Ирану, им нужно выждать благоприятный момент, чтобы страна подставилась, и нанести удар. Опять же, бесконечно долго затягивать переговоры Ирану не позволят".