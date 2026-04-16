Иран требует суда над Израилем и США и компенсации ущерба в 270 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
МИД страны объявил, что Тегеран намерен требовать привлечения Вашингтона и Тель-Авива к ответственности за убийства высших должностных лиц суверенного государства
Персы указывают, что налицо нарушение требований международного гуманитарного права, зафиксированных в Женевских конвенциях. Иран полагает, что вместе с ним суда над военными преступниками должны добиваться все государства - члены ООН.
Одновременно персы оценили масштаб своих материальных потерь от агрессии американо-израильской коалиции в 270 млрд долларов. Компенсации понесенного ущерба Тегеран намерен добиваться как в процессе переговоров, так и в международных судах.