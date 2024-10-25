Ирина Довгало: БРИКС Беларуси даст укрепление на международной арене

В Казани успешно завершился XVI саммит БРИКС. Он стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. Беларусь стала партнером организации.

Подводя итоги прошедшего саммита, Беларусь перешла на важную ступень, необходимую ступень для становления полноправным членом БРИКС. Что белорусам дает участие страны в этом объединении и что мы можем предложить взамен, в студии "Первого информационного" рассказала Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"БРИКС - это не спонсор. БРИКС - это не благотворительность. И, наверное, прежде чем чего-то ожидать, нужно дать, - отметила эксперт. - Обратите внимание, когда глава государства выступал, на заседании он просто структурировал то, что Беларусь может предложить".

Она подчеркнула, что у Беларуси тоже есть свои прогнозы и ожидания на то, как вступление в БРИКС будет отражаться на экономическом развитии нашей страны и на укреплении на международной платформе. "Абсолютно не льстя нашему главе государства, но сегодня это значимая и заметная фигура на международной арене. Что говорить, если его появление вызвало огромный ажиотаж у коллег - руководителей стран. Это говорит о серьезности и статусности".

Ирина Довгало напомнила, что практически с подавляющим большинством у главы государства были прямые переговоры.

Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Возвращаясь к тому, что даст БРИКС нашей стране, конечно, это в первую очередь, я еще раз хочу это подчеркнуть, укрепление на международной арене. Беларусь может абсолютно открыто показать, какие достижения есть и поделиться ими абсолютно открыто, четко показав, каких достижений за время суверенитета достигла. И, конечно же, в свою очередь получить от стран БРИКС, что очень важно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Но речь идет не только об экономике, но и о политической стороне дела. И это действительно будет играть огромное значение для нашей страны".