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Ирина Довгало: БРИКС Беларуси даст укрепление на международной арене
В Казани успешно завершился XVI саммит БРИКС. Он стал одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре. Беларусь стала партнером организации.
Подводя итоги прошедшего саммита, Беларусь перешла на важную ступень, необходимую ступень для становления полноправным членом БРИКС. Что белорусам дает участие страны в этом объединении и что мы можем предложить взамен, в студии "Первого информационного" рассказала Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"БРИКС - это не спонсор. БРИКС - это не благотворительность. И, наверное, прежде чем чего-то ожидать, нужно дать, - отметила эксперт. - Обратите внимание, когда глава государства выступал, на заседании он просто структурировал то, что Беларусь может предложить".
Она подчеркнула, что у Беларуси тоже есть свои прогнозы и ожидания на то, как вступление в БРИКС будет отражаться на экономическом развитии нашей страны и на укреплении на международной платформе. "Абсолютно не льстя нашему главе государства, но сегодня это значимая и заметная фигура на международной арене. Что говорить, если его появление вызвало огромный ажиотаж у коллег - руководителей стран. Это говорит о серьезности и статусности".
Ирина Довгало напомнила, что практически с подавляющим большинством у главы государства были прямые переговоры.
Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Возвращаясь к тому, что даст БРИКС нашей стране, конечно, это в первую очередь, я еще раз хочу это подчеркнуть, укрепление на международной арене. Беларусь может абсолютно открыто показать, какие достижения есть и поделиться ими абсолютно открыто, четко показав, каких достижений за время суверенитета достигла. И, конечно же, в свою очередь получить от стран БРИКС, что очень важно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Но речь идет не только об экономике, но и о политической стороне дела. И это действительно будет играть огромное значение для нашей страны".
По мнению эксперта, на сегодняшний день Беларусь может предложить организации (это первая и главная составляющая) - безопасность для людей, опыт в инвестиционных проектах и социальной сфере, а также опыт, связанный с информационными технологиями.
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