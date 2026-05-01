Ирина Костевич: Сегодня в Беларуси наблюдается минимальный уровень безработицы

Каково процентное соотношение безработных в Беларуси, рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич в "Актуальном интервью".

"Количество вакансий сокращается, растет занятость в экономике, а это говорит о том, что люди находят себе те рабочие места, о которых они мечтали, где их устраивает уровень зарплаты, логистика и другие моменты. Это оказывает влияние на уровень безработицы", - пояснила гостья интервью.

Сегодня в зависимости от возраста (либо трудоспособная, либо в возрасте 15-74 лет) безработица составляет 2,4-2,5 %. Это минимальный уровень. Гендерная структура безработицы разная. У женщин безработица находится на уровне 1,9 %, у мужчин - 2,5-2,8 %.

"Такие интервальные пункты говорят, что на дифференциацию накладывает отпечаток не проблема в мужчинах и не другое восприятие ситуации у женщин. Прежде всего, накладывает отпечаток структура занятости. Женщины больше работают в сервисной экономике, мужчины - в производственной сфере", - объяснила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Беларуси.

Кстати, как это ни странно звучит, но на уровень безработицы у мужчин и женщин влияет характер. Женщины стабильные и покладистые, чаще всего не желающие рисковать. Мужчины, как правило, полная этому противоположность.

"Сейчас охарактеризовать уровень безработицы можно одним предложением: нет проблемы найти работу, сегодня решается вопрос поиска работы с точки зрения нового рабочего места с другой зарплатой, логистикой, чтобы удобно решать семейные вопросы (например, успеть отвезти ребенка в сад забрать его вечером оттуда). А вообще, тот, кто хочет работать, обязательно найдет себе достойно рабочее место", - подчеркнула Ирина Костевич.