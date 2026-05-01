Ирина Костевич: В Беларуси уровень занятости составляет более 84 %

Сегодня рынок труда в Беларуси характеризуется стабильностью. Помимо этого, рост занятости в экономике рост экономической активности белорусов. По данным марта 2026 года, в стране работают 4 181 000 человек.

"Эти данные свидетельствует о том, что белорусы любят работать, они заточены на работу. Но есть, бесспорно, и проблемы. Например, отдельные поставщики ушли в поиски закупки сырья. Есть вопросы по продаже продукции, завоеванию новых рынков, но ключевое - сохраняются коллективы и растет заработная плата. Это значит, что экономика стабилизируется, а человек уверен в своем рабочем месте и в своем будущем. Характеристика белорусского рынка труда - ощущение человека на нем сегодня и завтра", - резюмировала Ирина Костевич.