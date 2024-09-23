Искалеченный беженец из Индии обнаружен на границе с Латвией

Очередной беспредел латвийских силовиков. Накануне люди в форме избили и вытолкали на территорию Беларуси гражданина Индии. Обессиленного мужчину оставили без вещей, лекарств и денег. Свою историю он рассказал нашей съемочной группе.

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь белорусские врачи.

Латвийские силовики в очередной раз демонстрируют бесчеловечность по отношению к беженцам. Людей избивают, калечат (как мужчин, так и женщин) и выбрасывают на белорусскую сторону через калитки для животных.

Этого измученного мужчину, который просит о помощи, зовут Джой Бисвас. Ему 34. Он из Индии. Вырос в очень бедной семье и хотел другой жизни для своей жены и маленького сына. Мечтал попасть во Францию, а оказался под латвийской алюминиевой сеткой избитый европейскими силовиками, без денег, личных вещей и документов.

Джой Бисвас, гражданин Индии:

"Меня очень сильно избивали люди в форме. Их было несколько. Это латвийские военные. Они были вооружены. У меня с собой были деньги. Их для меня собирала вся моя семья. Их тоже забрали. А паспорт разорвали прямо у меня на глазах. И вот я здесь".

Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

"Мы видим беззаконие, которое происходит на латвийском и литовском участках границы. Его вытолкнули латвийские силовики. Они применяли жесткую физическую силу: били ногами и руками."

Первую помощь избитому мужчине оказали белорусские пограничники. Он долгое время был без воды, не мог самостоятельно передвигаться. В Браславскую центральную районную больницу поступил со множественными переломами костей ног. Сейчас гражданин Индии под наблюдением белорусских медиков.

Джой Бисвас, гражданин Индии:

"Спасибо всем, кто мне помогал. В Беларуси очень хорошие люди. Они меня спасли от смерти. Я лежал и просто умирал. Там, в Латвии, меня очень сильно били - по ногам, по лицу. У меня шатаются зубы. Мне было очень больно. Так нельзя поступать с людьми".

Вадим Коваленок, заведующий хирургическим отделением Браславской ЦРБ:

"Пациент поступил с сочетанной травмой - закрытый перелом обеих лодыжек, правой голени с вывихом стопы и закрытый перелом левой пяточной кости. Пациент получает медицинскую помощь в полоном объеме, которая необходима при данной патологии".

Джой говорит - о случаях, когда европейские силовики избивали беженцев, слышал, но такую жестокость и представить не мог. Теперь же прочувствовал на себе: о гуманности, демократии, правах людей в Европе только говорят. Напоказ. А реальная картина - просящий о помощи получает сапогом по лицу только за то, что он, по мнению "цветущего сада", какого-то другого сорта.

Джой Бисвас, гражданин Индии:

"Я просто хотел жить в цивилизованной стране. Они ведь так гордятся европейскими странами, а на самом деле. У меня просто не хватает слов".

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области:

"Следователь осмотрел место происшествия, опросил пострадавшего, назначил судебно-медицинскую экспертизу".