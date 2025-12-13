3.72 BYN
Искренняя дипломатия - Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Минске
Идеями добра, миролюбия и благотворительности наполнены предновогодние дни и недели. Традиционная Рождественская ярмарка, которую на протяжении более чем 30 лет проводит Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей, проходит в Минске.
Оказывается, существует идеальный рецепт, как за один день наполнить сердце новогодним настроением и совершить гастрономическое кругосветное путешествие. Итак, следует взять радушие десятков национальных культур, бережно добавить горсть семейных кулинарных секретов, передаваемых через поколения, и щедро приправить все это желанием творить добро, а затем позволить этому уникальному соусу томиться целый день в самом уютном месте. Такой гостеприимной локацией уже много лет подряд является Минск. В белорусской столице проходит ежегодная Рождественская благотворительная ярмарка.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
"Выставка уже на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, в столице. И она уже стала такой доброй традицией. И наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить об особенностях этого года, то, наверное, в первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд".
Инициаторы этой доброй традиции - супруги послов, дипломатов и иностранных представителей в Беларуси, объединенные в Минский международный женский клуб. Но в «народе» это объединение принято называть «клубом добрых сердец». И это звание заслуженно стало синонимом результата его многолетней работы. За более чем три десятилетия клуб превратил новогоднюю ярмарку в одну из самых ожидаемых гуманитарных традиций белорусской столицы.
Атмосфера здесь теплая и ароматная. Тонкая сладость меда и орехов от восточных десертов переплетается с дымчато-пряными нотами согревающих напитков по европейским рецептам и горьковатым шлейфом турецкого кофе. А какое визуальное удовольствие! Глаза разбегаются от мультинационального колорита: книги, посуда, текстиль, кожа, элементы декора из дерева.
Майрена Ньевес, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Венесуэлы в Беларуси:
"На нашем стенде представлены различные традиционные напитки, как рождественские, так и те, которые мы употребляем ежедневно. Также есть рождественские тыквенные кексики и еще некоторые вещи, которые будут у людей ассоциироваться с нашей страной".
Сюзана Буршалли, дочь Чрезвычайного и Полномочного Посла Пакистана в Беларуси:
"Риз би халиб - это рисовый десерт с добавлением молока, экстракта лепестков розы и кунжута".
Но главный секрет рецепта этого чудесного праздника - в его особом ингредиенте, а именно в его благородных мотивах. Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены исключительно на благотворительные проекты.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
"Все средства, которые будут выручены на ярмарке, пойдут на благотворительность, на поддержку детей, наверное, кому немножко больше нужно помощи в этом мире".
Важно отметить, что благотворительность в Беларуси сегодня - это синергия поддержки на национальном уровне и личной инициативы граждан. Государство оказывает значительную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, и это создает прочный фундамент уверенности в завтрашнем дне. При этом с каждым годом растет и число неравнодушных людей, готовых и даже стремящихся стать частью добрых дел.
Наталья Ярмоленко, гостья ярмарки:
"Такие мероприятия дают возможность почувствовать себя нужным и полезным. И посредством такой межнациональной торговли это получается. Это весело, это приятно и в то же время напоминает нам о том, что все мы люди, и в эти чудесные рождественские времена мы можем сделать чуточку этот мир добрее".
Коллаборация традиций, неугасающий диалог культур и простое соседство таких понятий, как надежда, вера и забота. Формула Рождественской ярмарки казалась бы простой, однако реализовать ее в полной мере удается только там, где человек в приоритете. В Минске транслируется самая честная дипломатия. И ее универсальный язык, понятный без перевода, находит самый искренний и широкий отклик в мировом сообществе.