Искренняя дипломатия - Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Минске

Идеями добра, миролюбия и благотворительности наполнены предновогодние дни и недели. Традиционная Рождественская ярмарка, которую на протяжении более чем 30 лет проводит Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей, проходит в Минске.

Оказывается, существует идеальный рецепт, как за один день наполнить сердце новогодним настроением и совершить гастрономическое кругосветное путешествие. Итак, следует взять радушие десятков национальных культур, бережно добавить горсть семейных кулинарных секретов, передаваемых через поколения, и щедро приправить все это желанием творить добро, а затем позволить этому уникальному соусу томиться целый день в самом уютном месте. Такой гостеприимной локацией уже много лет подряд является Минск. В белорусской столице проходит ежегодная Рождественская благотворительная ярмарка.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

"Выставка уже на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, в столице. И она уже стала такой доброй традицией. И наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить об особенностях этого года, то, наверное, в первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд".

Инициаторы этой доброй традиции - супруги послов, дипломатов и иностранных представителей в Беларуси, объединенные в Минский международный женский клуб. Но в «народе» это объединение принято называть «клубом добрых сердец». И это звание заслуженно стало синонимом результата его многолетней работы. За более чем три десятилетия клуб превратил новогоднюю ярмарку в одну из самых ожидаемых гуманитарных традиций белорусской столицы.

Атмосфера здесь теплая и ароматная. Тонкая сладость меда и орехов от восточных десертов переплетается с дымчато-пряными нотами согревающих напитков по европейским рецептам и горьковатым шлейфом турецкого кофе. А какое визуальное удовольствие! Глаза разбегаются от мультинационального колорита: книги, посуда, текстиль, кожа, элементы декора из дерева.

Майрена Ньевес, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Венесуэлы в Беларуси:

"На нашем стенде представлены различные традиционные напитки, как рождественские, так и те, которые мы употребляем ежедневно. Также есть рождественские тыквенные кексики и еще некоторые вещи, которые будут у людей ассоциироваться с нашей страной".

Сюзана Буршалли, дочь Чрезвычайного и Полномочного Посла Пакистана в Беларуси:

"Риз би халиб - это рисовый десерт с добавлением молока, экстракта лепестков розы и кунжута".



Но главный секрет рецепта этого чудесного праздника - в его особом ингредиенте, а именно в его благородных мотивах. Все средства, вырученные от продажи национальных сувениров и лотерейных билетов, будут направлены исключительно на благотворительные проекты.

"Все средства, которые будут выручены на ярмарке, пойдут на благотворительность, на поддержку детей, наверное, кому немножко больше нужно помощи в этом мире".

Важно отметить, что благотворительность в Беларуси сегодня - это синергия поддержки на национальном уровне и личной инициативы граждан. Государство оказывает значительную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, и это создает прочный фундамент уверенности в завтрашнем дне. При этом с каждым годом растет и число неравнодушных людей, готовых и даже стремящихся стать частью добрых дел.

Наталья Ярмоленко, гостья ярмарки:

"Такие мероприятия дают возможность почувствовать себя нужным и полезным. И посредством такой межнациональной торговли это получается. Это весело, это приятно и в то же время напоминает нам о том, что все мы люди, и в эти чудесные рождественские времена мы можем сделать чуточку этот мир добрее".