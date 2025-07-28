Используют коптеры и квадроциклы: сотрудники МЧС помогают в поиске потерявшихся в лесу

Количество "потеряшек" в лесных массивах Беларуси только растет. Сотрудники поисково-спасательных отрядов выезжают на вызовы каждый день.

Для оказания помощи используют различные средства и специальную технику. Например, коптеры с тепловизорами, чтобы как можно быстрее охватить территорию массива сверху и зафиксировать перемещение пострадавшего. В труднопроходимых местах передвигаются на квадроциклах и багги, что делает поиски более эффективными.