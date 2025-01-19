Исповедь экстремистов - ощущение несправедливости формировали задолго до электоральной кампании

Прослойка из зачинщиков войн или экстремистов, из-за действий которой люди становятся беженцами. Правда и у них появляется тяга к нормальной жизни после осознания совершенного, когда деньги из-за рубежа уже не так помогают, а от осознания, что стали пушечным мясом Запада становится тошно. На неделе вышла серия интервью с экс-сотрудниками медиаподобных структур. Они в 2020-м полностью отдавали отчет своим действиям. Вот только тогда это была игра в политику за хорошее финансовое вознаграждение без понимания последствий.

Жертвами создаваемого ими хаоса могли стать их собственные дети и близкие люди. Теперь это уже очевидно для исполнителей грязного заказа. Они уничтожали собственную Родину в интересах чужой страны. Выдавали мнение за факты. Сегодня они и сами в ужасе от того, как погружались в собственные нарративы и поднимали градус лжи, провоцируя общественное противостояние и хаос на улицах белорусских городов.

Исповедь экстремистов

Наше общество прошло тернистый путь становления собственной государственности. Сегодня Беларусь - это страна-бренд. Наша продукция узнаваема и востребована по всему миру. Практически в каждой нише представлены аналоги белорусского производства. Проще говоря, на каждый Caterpillar найдется свой БЕЛАЗ. Вот только к честной конкуренции многие просто не готовы. Западная экономическая экспансия предпочитает устанавливать монополии, поглощая и разоряя конкурентов. Вот только с подобным подходом в отношении Беларуси категорически не согласен Александр Лукашенко. Это и является основной причиной последовательной дискредитации его личности и действий. Для этого используют медиаподобные структуры - так называемые элементы мягкой силы. Вот что об этом говорит один из экс-сотрудников такого заведения Игорь Лосик.

Игорь Лосик:

"Все СМИ кем-то финансируются. Тот же самый "Голос Америки". Deutsche Welle - немецким правительством, Белсат - Польшей. В Украине многие независимые СМИ и телеканалы принадлежат разным олигархам. Еврорадио - Евросоюзом, по-моему. "Радио Свобода" финансируется американским конгрессом, правительством, Это уже и не скрывается 70 лет".

В 2020-м была проделана поистине масштабная работа с привлечением всего потенциала западной мягкой силы. Накануне электоральной кампании грели общественное - недоверие к власти через фальсификацию данных о борьбе с коронавирусом. Рассказывали сказки о толпах мертвецов, секретных моргах и крематориях. Балабанов нервно курит в сторонке. Потом придумали нарратив о полном недоверии к власти со стороны граждан. Его активно раскручивали, продвигали в массы. В этом признается Андрей Кузнечик - один из тех, кто манипулировал общественным мнением.

Андрей Кузнечик:

"В 2020 году официальные данные Министерства здравоохранения по теме коронавируса поддавались изначально как неподлежащие доверию, условно говоря. Как бы подразумевалось, что они изначально сфальсифицированы, искались какие-то другие цифры, экстраполировались из каких-то известных единичных случаев, не находя официального или неофициального подтверждения, потому что сложно как-то подтвердить".

Для манипулирования эмоциями и создания шоу, привлекающего зевак и прохожих, эффективнее всего работает чувство несправедливости. На этом сделали особый акцент. Флагманом всех медиаподобных структур стал нарратив о превышении силы со стороны правоохранительных органов. Это впервые-то дни, когда на сотрудников милиции начали бросаться группами с заранее подготовленной арматурой, камнями и дубинами. Вот как это комментирует Игорь Корней, который в те дни выводил людей на улицы.

Игорь Корней:

"С силовиками связано, например, чрезмерное употребление силы. Достаточно было это растиражировать, и люди были обозлены. Потом, когда эти стычки происходили, в первые августовские дни особенно, то понимали подсознательно, что вот прозвучала информация, что силовики там кого-то побили, и надо им чуть ли не отомстить. Реакция спецназа и других подразделений была адекватна вызовам того времени".

Ощущение несправедливости формировали задолго до начала электоральной кампании. Пресловутый мем про 3 % создавал иллюзию неизбежного поражения действующего Президента и неминуемую победу альтернативного кандидата. Любое расхождение с этой искусственно созданной реальностью будущего априори объявлялось обманом. Закладывались условия для формирования вигилантных групп - мстителей, которые будут бороться за восстановление справедливости. Весь процесс носил управляемый характер и был полностью скоординирован структурами, имеющими иностранное финансирование. Вот что об этом говорит американский адвокат и политолог Юрий Зенкович.

Юрий Зенкович, американский адвокат, политолог:

"Радио "Свобода", "Еврорадио", "Хартия 97", "Наша Ніва" и иные информационно-оппозиционные ресурсы являются инструментами мягкой силы, с помощью которой Соединенные Штаты проводят свою политику в Республике Беларусь. Целью данной политики является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов".

"Аналогичные инструменты мягкой силы есть на территории других стран постсоветского пространства, а конечной целью политики США в нашем регионе является установление более лояльных для США режимов и взятие ресурсной базы и экономики этих стран под контроль американского бизнеса и американских компаний", - резюмировал Юрий Зенкович.