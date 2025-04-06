Испытание снегом и морозом. Как апрельская непогода повлияла на планы аграриев?

Весеннее тепло, к которому уже успели привыкнуть белорусы, резко сменилось морозом. Поля с озимыми и яровыми во многих регионах засыпало снегом.

Сейчас и аграрии, и ученые особенно пристально наблюдают за посевами, чтобы не потерять урожай в сезоне.

Непогода добавила поводов для волнения аграриям. Еще недавно в поле работала техника, а сейчас все укрыто белым одеялом. Такая картина наблюдается во многих районах области. И сейчас главный вопрос в хозяйствах - как апрельская непогода отразится на посевах?

До прихода снега в хозяйстве "Рудаково" вовсю шла посевная. Сейчас вынужденная пауза. Но даже такая погода, говорят аграрии, не повод полностью простаивать. Ведь работа весной всегда найдется.

Денис Терешков, замдиректора по производству ГП "Рудаково":

"Продолжаем работать с пахотой и внесением органики. Мы надеемся, что растения только начинали трогаться в рост и сильно не повредились. В конце неделе погода должна улучшиться. Если все нормально, то в воскресенье-понедельник опять тронемся в работу".

Аграрии северного региона говорят, что еще свежи воспоминания, когда год назад

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Витебскую область засыпало снегом. 19 апреля 2024-го был побит многолетний рекорд: местами выпало до 7 см снега. Из опыта знают: сейчас важно переждать непогоду и внимательно наблюдать за посевами.

Петр Коренкович, первый зампредседателя Витебского райисполкома:

"Для нас эта погода - не новость. Самая проблема по перезимовке озимого рапса. В этом году мороз до четырех градусов, и тем более снег дает какую-то подушку безопасности".

Мнение ученых

Очевидно, что такие перепады температуры - стресс для растений. Но ученые советуют не спешить с прогнозами. Как поведут себя культуры (и озимые, и яровые), зависит от многих факторов. И в первую очередь от того, насколько технологично аграрии подошли к севу. По подкормке и срокам.

Любовь Картавенкова, старший научный сотрудник Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

"Земля не промерзла, нас спасет хоть и небольшой, но снежный покров. В любом случае после стресса растение больше подвержено болезням. Поэтому при первой возможности в начале отрастания нужно проводить фунгицидные обработки, т.е. против болезней".

Аграрии наблюдают за посевами озимого рапса

В Гомельской области апрель разошелся не на шутку. Галина Демкова не припомнит такого снега, как сейчас. Аграрии пристально наблюдают за озимым рапсом. Осенью ставку сделали на гибриды - более устойчивые к перепадам температур. И вот сейчас культура проходит серьезное испытание минусовой температурой.

Галина Демкова, замдиректора ОАО "Утевское":

"Сделали две подкормки азотными удобрениями, положили порядка 90 действующего вещества азота, то есть результата ждем. Началось сокодвижение, то есть он расходует свои сахара, которые он накопил. Как сегодня минус три, не считается минус три большим страхом для рапса".

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Снежный покров - укрытие от мороза для посевов. Поводов для беспокойства куда больше, где почва осталась неприкрытой.

Елена Филипович, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

"Растения сейчас не развиваются, находятся в состоянии покоя, но при этом дыхание сохраняется. Почва не прогретая, а теплая, соответственно, там идет таяние снега. Сверху солнце светит, образуется настовая корка, что тоже препятствует дыханию у растения. Нужно будет еще временной период для того, чтобы понаблюдать, но тут же все равно продлят свои подкормки".