Испытание выносливостью: в Беларуси 19-я мехбригада отрабатывает марш-бросок при -10°
В Беларуси продолжается внезапная проверка Вооруженных Сил. Инспектируют 19-ю отдельную мехбригаду. 29 января у военнослужащих проходят наиболее изнурительные испытания - марш-бросок по пересеченной местности.
Вообще многие тактики, из того, что показывают военные, взяты из реальных боевых действий. Внедрение такого опыта значительно повышает боеспособность армии. Вот и марш-бросок совершается небольшой численностью военнослужащих, ведь он показывает работу малых штурмовых групп на поле боя.
Даже для механизированной бригады марш-бросок - важная часть боевой подготовки, которая развивает физическую выносливость, силу, дисциплину и способность действовать в условиях усталости. Такая физподготовка закаляет организм: сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышцы ног и спины. Военнослужащие учатся преодолевать усталость, сохраняя темп и строй.
Сергей Бризинский, замначальника управления военной безопасности Госсекретариата Совета Безопасности Беларуси:
"Марш-броском предусмотрена дистанция в 5 км, при этом расстояние между первым и последним военнослужащим, прибывшим на финиш, не должно превышать 50 м. Допускается сход с дистанции не более двух военнослужащих. Мы видим, что погода сегодня сложная - минус 10 градусов при повышенной влажности. Это все откладывает определенный отпечаток на действия военнослужащих. Результаты марш-броска будут доложены руководителю проверки, государственному секретарю Совета Безопасности Республики Беларусь, генерал-лейтенанту Вольфовичу, который в свою очередь проинформирует главу государства. Два забега проведено, результаты, показанные военнослужащими, хорошие".
Это не просто бег или ходьба - это имитация реального передвижения в боевых условиях. Подразделение учится быстро перемещаться к цели, сохраняя боеспособность, чтобы сразу вступить в бой после прибытия.
Во время марш-броска отрабатываются чередование ходьбы и бега для экономии сил, преодоление естественных и искусственных препятствий (овраги, реки, заборы и многое другое), выравнивание строя, поддержание дистанции между бойцами и группами.
Марш-бросок учит преодолевать внутреннее сопротивление, страх усталости и дискомфорта. Это важно для действий в стрессовых боевых ситуациях, которое вырабатывает сплоченность коллектива. Группа движется вместе, сильные не бросают отстающих, что воспитывает взаимовыручку и чувство ответственности за каждого. Марш-бросок в такую погоду готовит солдат к действиям в любых климатических и тактических условиях.
В Беларуси лесисто-болотистая местность, поэтому именно в этих условиях военных оттачивают новые тактики, техники и задачи. Умение воевать в лесу - один из ключевых факторов проверки.