Испытания на грани - как бойцы ОМОН сдают экзамен на черный берет

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Сквозь огонь и воду в буквальном смысле бежать, ползти, переносить грузы даже больше собственного веса, метко стрелять и быстро принимать решения. Испытания, которые не всем по силам, только самые стойкие и выносливые, способны дойти до финала.

На пути к заветному головному убору бойцы ОМОН преодолевают преграды, которые многим могут показаться непосильными. Но это люди стальной закалки и несгибаемого характера.

Черный берет - знак качества высокой пробы и зарабатывают его потом и кровью. Пройти своеобразное боевое крещение есть возможность не только у сотрудников отряда милиции особого назначения. Проверить свою крепость духа и силу мастерства могут и представители других подразделений МВД.

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Испытания одинаковые для всех, нагрузки на грани возможностей человека. Но те, кто решился, отчетливо понимают, что слабым здесь не место. А потому ни шагу назад. Для некоторых это уже не первый старт, и сколько бы преград не вставало на пути, они готовы бороться, пока не будет достигнута поставленная цель - заветный головной убор.

Испытать спецназовскую удачу есть шансы у представительниц прекрасного пола. Именно прекрасного, но ничуть не слабого. И девушки уже не раз это доказывали. Есть и характер, и сила воли. Есть и уникальные случаи. Диана вышла на старт вместе с супругом с разницей буквально в 10 минут. Девушка тоже служит в милиции, но не в ОМОНе. А вот муж как раз представитель милицейского спецназа.

Полоса препятствий, марш-бросок, стрельбище, спарринги. Путь на вершину успеха только на словах бывает легким и коротким. Это лишь часть испытаний, и прежде чем сотрудники приступят к их прохождению, нужно продемонстрировать и другие навыки. К экзамену допускают не всех. Двухнедельные сборы, изматывающие тренировки, кроссы, поединки. Жесткий предварительный отбор. Испытания на право ношения черного берета проходят в несколько этапов.

"Они сдают общие физические нормативы, которые включают в себя подтягивания, отжимания на брусьях, бег на дистанции 100 м, 1,5 км, основы личной и профессиональной безопасности, приемы самообороны. Также в этом году на первом этапе у нас добавилась огневая подготовка. Это выполнение упражнений из пистолета в замкнутом пространстве и на ограниченном отрезке времени", - рассказал заместитель начальника главного управления - начальник УОПП МОБ МВД Беларуси Сергей Мирончик.

Вот уже несколько лет квалификационные испытания на право ношения черного берета проходят бойцы со всей страны централизованно. Оттачивать мастерство есть где. Учебно-тактический комплекс под Минском - это уникальная площадка, на которой можно смоделировать любую боевую ситуацию. Ведь бойцы должны быть готовы ко всему. Пройти через огонь, воду, газ, высоту, лед, взрывы и еще целый аттракцион испытаний, которые выжмут из организма тот максимум, на который он способен. Сдать и не сдаться - единственное, о чем думают кандидаты.

Если в первый день претенденты справились со всеми поставленными задачами успешно, они допускаются к финальному, основному дню испытаний. Это самый зрелищный этап, но и крайне сложный. День, который покажет, кто на что способен. Настрой не просто боевой. Придется ломать себя и физически, и психологически.

В первом этапе участие принимали 95 бойцов. В основной день на старт вышли 79. И, кстати, шестеро из них - это девушки. Преодолевают полосу препятствий четверками. И что важно, если кто-то один отстает, другие обязательно помогают и поддерживают. Здесь, как и в реальных спецоперациях, плечо товарища крайне необходимо.

Под ногами не беговая дорожка, а ямы, подъемы и спуски. Плюс увесистые амуниции, автоматы, тяжкий груз ответственности перед старшими товарищами, которые уже добились права носить заветный черный берет. Все друг перед другом в ответе. Цель - дойти до конца в полном составе.

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"В ходе марш-броска с сотрудниками будет преодолеваться комбинированная полоса препятствий, это водные преграды, это различные элементы высотной подготовки, препятствия в ходе движения - завалы, мышеловки и прочее. Также это групповая работа, это самый важный элемент. Индивидуально их пройти нельзя, только групповая работа. Дополнительно к этому, если в четверке один кандидат сошел с этапа, то вся четверка снимается. Кроме этого, если даже кто-то один отстал, четверка также этот этап не проходит. Поэтому это очень важный элемент. Ввиду того, что он проходится именно группой, сплоченно, и элементы должны отрабатываться таким образом", - отметил командир ОМОН ГУВД Минска Николай Максимович.

С каждым годом испытания становятся все сложнее. В этот раз полоса препятствий дополнена тремя новыми элементами. Кроме традиционных заданий, участникам предстоят эвакуация раненого, оперативное оцепление местности при обнаружении взрывчатки и задержание преступника в автомобиле.

Один из этапов, который бойцы преодолевают в рамках полосы препятствий - водная преграда. Идут вброд, и здесь очень важно сохранить оружие в боеспособном состоянии.

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Черный берет - это символ мужества и доблести, высшая форма отличия. А потому никаких поблажек. Восьмикилометровый марш-бросок группа не просто бежит. Тут новый раунд и череда препятствий. И важно сказать, девушки, которые решаются на этот экзамен, проходят испытания наравне с мужчинами с одним лишь отличием - спарринги.

После того, как четверки прошли полосу и преодолели марш-бросок, естественно, выполнили все в установленные временные рамки, далее ждет новый уровень - стрельбище. На огневом рубеже претенденты должны поразить мишени из пистолета и автомата. После колоссальных физических нагрузок, когда руки и ноги уже словно не слушаются, нужно еще отстреляться и попасть цель. Казалось бы, задача невыполнимая, но не для них.

Казалось бы, все, можно выдохнуть, но нет. Кандидатам на получение черного берета нужно найти в себе силы и одолеть троих обладателей этого головного убора в рукопашном бою. Схватки с каждым из них нужно провести по две минуты. И тут важно не просто выстоять. Если боец не предпринимает атакующих действий - не сдал. Не в силах защищаться - не сдал. Нокаутировали - та же история. Здесь все серьезно. Соперники, хоть и товарищи, на ринге все по-настоящему. Кто сегодня партнер в спарринге, завтра в реальной работе ему придется доверить жизнь.

Такой экзамен - хорошая проверка на прочность. Важно достойно влиться в коллектив и выполнять задачи наравне со старшими товарищами, а в дальнейшем с честью и доблестью носить черный головной атрибут.

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Для женщин-кандидатов на право ношения черного берета жестких спаррингов не предусмотрено. Достаточно продемонстрировать вместе с инструкторами владение навыками приемов борьбы.

ОМОН - это сила, а черный берет - знак качества. В этот раз получить заветный головной убор смогли не все. На плац в финале вышли 69 участников большого экзамена. И, кстати, четверо из них - это девушки.

По традиции заветные береты вручает министр внутренних дел страны. Испытания проходят дважды в год, осенью и весной.

"Из 95 сотрудников сдали 69. Из них сдавали 6 девушек, сдали 4. Вы знаете, я действительно горд за этих ребят, горд тем, что в системе Министерства внутренних дел есть такое специальное подразделение, как отряд милиции особого назначения. Это действительно парни, которые готовы выполнить задачу в любое время и в любом месте. Синяки пройдут, раны заживут, все будет хорошо. Но этот день они запомнят на всю свою жизнь. Они будут это рассказывать внукам. И я уверен, они с гордостью и честью будут нести звание белорусского ОМОНовца. А самое главное, с гордостью будут носить черный билет", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Главное испытание в воинской службе - готовность ответить на любую угрозу. И эти бойцы доказали и себе, и всем остальным, что способны на это. Знать, что среди нас есть люди, которые сделают все, чтобы защитить страну и свой народ, дорого стоит. Достойный пример, которому нужно следовать.