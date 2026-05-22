Испытания на право ношения черного берета проходят под Минском
Квалификационные испытания отряда милиции особого назначения на право ношения черного берета проходят под Минском. Вот уже несколько лет бойцы со всей Беларуси проходят экзамен централизованно. Оттачивать мастерство есть где - полоса препятствий минского ОМОНа расположена в Горанях.
Через огонь и воду
Экзамен проходит в несколько этапов: двухнедельные сборы, изматывающие тренировки, кроссы, поединки, жесткий предварительный отбор. В основной день на старт вышли 93 сотрудника милиции, в их числе 8 девушек.
8-километровый марш-бросок сотрудники проходят группами по 4 человека, обеспечивая безопасность товарищей. Перейти к следующему испытанию можно лишь после того, как вся четверка завершит предыдущий этап.
Пройти своеобразное боевое крещение есть возможность не только у сотрудников отряда милиции особого назначения, проверить свою крепость духа и силу мастерства могут представители и других подразделений МВД.
Испытания одинаковые для всех. Нагрузки на грани возможностей человека. Лишь после успешного прохождения всех ступеней сурового экзамена участники получают заветный головной убор, который вручает глава милицейского ведомства.