Истинный лик зимы: ночь на 2 февраля стала самой суровой в Беларуси за последние годы
Февраль в 2026 году показал свой истинный, ледяной лик. Таких сибирских морозов Беларусь не знала давно. Ночь с 1 на 2 февраля вошла в историю как самая суровая за всю зиму. Белгидромет подтверждает: столбики термометров на множестве метеостанций опустились до значений, которых не видели в этот день за всю историю наблюдений.
В городе Высокое столбик термометра опустился до минус 24,2 ℃. В Столбцах зафиксировано минус 26,9 ℃ .
Ганцевичи - температура достигла минус 28,9 ℃, Ошмяны - зафиксировано минус 27,8 ℃. Предыдущие рекорды на этих метеостанциях были установлены в 2012 году.
Холоднее всего было на Полесской метеостанции - минус 31,1 °C.
Абсолютный минимум температуры воздуха по Беларуси за 2 февраля был отмечен в 1970 году: минус 33,4 градуса мороза на авиационной метеорологической станции Гродно.