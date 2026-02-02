Истинный лик зимы: ночь на 2 февраля стала самой суровой в Беларуси за последние годы

Февраль в 2026 году показал свой истинный, ледяной лик. Таких сибирских морозов Беларусь не знала давно. Ночь с 1 на 2 февраля вошла в историю как самая суровая за всю зиму. Белгидромет подтверждает: столбики термометров на множестве метеостанций опустились до значений, которых не видели в этот день за всю историю наблюдений.