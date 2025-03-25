История семьи белорусов не по факту рождения, а вследствие осознанного выбора

За инаугурацией Президента сегодня следили и те белорусы, которые стали нашими соотечественниками не по факту рождения, а вследствие осознанного выбора. Семья Фоминых когда-то уехала из неспокойного Донецка и поселилась в небольшом городе на юге страны. Теперь уже с белорусским гражданством.

Инаугурацию Александра Лукашенко многодетная семья ждала с нетерпением. Ведь это и их выбор тоже.

Анастасия и Роман Фомины живут в Ветке. Еще в 2014-м покинули неспокойную Украину и ради будущего детей переехали в нашу страну (ментально давно уже белорусы). Теперь и по паспорту. В этом году тоже сделали свой, уверены, правильный выбор. Торжественную церемонию инаугурации смотрели всей семьей.

За 10 лет жизни в Синеокой многодетная семья много раз утвердилась в правильности своего выбора. Говорят, в родном Донецке вряд ли было бы возможным воспитывать детей без страха за их будущее, развиваться самим и закладывать правильные ценности своим детям.

Пережив массированные обстрелы, бомбежки, взрывы, Анастасия и Роман Фомины знают цену миру. Рады тому, что в Беларуси могут навещать друзей, строить планы и ждать внуков.