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Итоги ЦЭ по языкам: 979 учащихся получили 100-балльный результат
9 июня белорусские школьники узнали свои результаты централизованного экзамена по государственным языкам.
Напомним, в ЦЭ всего приняли участие более 56 тыс. абитуриентов. Из них около 46 тыс. писали тесты по русскому языку, почти 11 тыс. - по белорусскому.
В Минобразования отметили, что учащиеся показали хорошие результаты, а высокие оценки соотносятся с годовыми школьными отметками. Максимальные 100 баллов получили 979 учащихся: 715 по русскому языку, 264 - по белорусскому. Один выпускник не справился с экзаменационными заданиями и получил в итоге нулевой результат.
Выпускники, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЦЭ, могут это сделать в резервные дни - 21 и 23 июня. Регистрация на них уже началась с 9 июня и продлится по 12 июня включительно.