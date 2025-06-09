Итоги ЦЭ по языкам: 979 учащихся получили 100-балльный результат

9 июня белорусские школьники узнали свои результаты централизованного экзамена по государственным языкам.

Напомним, в ЦЭ всего приняли участие более 56 тыс. абитуриентов. Из них около 46 тыс. писали тесты по русскому языку, почти 11 тыс. - по белорусскому.

В Минобразования отметили, что учащиеся показали хорошие результаты, а высокие оценки соотносятся с годовыми школьными отметками. Максимальные 100 баллов получили 979 учащихся: 715 по русскому языку, 264 - по белорусскому. Один выпускник не справился с экзаменационными заданиями и получил в итоге нулевой результат.