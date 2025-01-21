Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси состоится 27 января в 11:00

Беларусь сделала свой выбор! В стране состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали 5 кандидатов, в том числе и действующий Президент.



Актуальными данными о том, как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделилось на пресс-конференции.