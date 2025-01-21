Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси состоится 27 января в 11:00

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Беларусь сделала свой выбор! В стране состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали 5 кандидатов, в том числе и действующий Президент.
Актуальными данными о том, как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделилось на пресс-конференции.
Итоговая пресс-конференция ЦИК о предварительных итогах выборов состоится в понедельник, 27 января, в 11:00.
Далее запланированы брифинги наблюдателей от миссий СНГ и ШОС.