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Итоговая пресс-конференция ЦИК Беларуси состоится 27 января в 11:00

Беларусь сделала свой выбор! В стране состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали 5 кандидатов, в том числе и действующий Президент.

Актуальными данными о том, как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделилось на пресс-конференции.

Итоговая пресс-конференция ЦИК о предварительных итогах выборов состоится в понедельник, 27 января, в 11:00.

Далее запланированы брифинги наблюдателей от миссий СНГ и ШОС.

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