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Иван Эйсмонт: Память - один из столпов, на котором держится государство
Память - один из столпов, на котором держится государство. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт после торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.
"Можно с уверенностью сказать, что Беларусь помнит. И радует, что в этих мероприятиях, несмотря на то, что прошло уже 80 лет, принимает участие много молодежи, - сказал Иван Эйсмонт. - Ситуация в стране сильно изменилась за последние годы в этом плане. Проделана большая работа по работе с молодежью. Я сам посещаю учебные заведения, школьников, вижу, как они поют гимн, как относятся к белорусской символике, как изучают историю. И это не может не радовать. Считаю, что нам нужно продолжать в том же духе".
Чтобы уничтожить народ, достаточно забрать его память. "Конечно, с этого начинают. Об этом очень много Президент говорит. Память - это один из столпов, на котором держится государство, - отметил председатель Белтелерадиокомпании. - Сначала они говорят, что это не очень важно. Потом пытаются перевернуть все с ног на голову и говорят, что это мы виноваты, это мы напали. А такие мысли уже звучат на Западе. А дальше - расчленение или подчинение государства. Классика. Так было сделано со многими странами".