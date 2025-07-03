Иван Эйсмонт: Память - один из столпов, на котором держится государство

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Память - один из столпов, на котором держится государство. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт после торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

"Можно с уверенностью сказать, что Беларусь помнит. И радует, что в этих мероприятиях, несмотря на то, что прошло уже 80 лет, принимает участие много молодежи, - сказал Иван Эйсмонт. - Ситуация в стране сильно изменилась за последние годы в этом плане. Проделана большая работа по работе с молодежью. Я сам посещаю учебные заведения, школьников, вижу, как они поют гимн, как относятся к белорусской символике, как изучают историю. И это не может не радовать. Считаю, что нам нужно продолжать в том же духе".