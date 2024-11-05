Иван Эйсмонт поделился эмоциями после "Знаковой встречи" в Витебске

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Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт поделился с журналистами эмоциями после "Знаковой встречи" в Витебске, пишет БЕЛТА.

"Мне очень понравился формат встречи. Это была не лекция, не выступление, это был нетипичный разговор, потому что обычно ты выступаешь в трудовых коллективах, где находятся люди одной профессии. Здесь же - торговый центр. Кроме тех, кто пришел специально с нами пообщаться, было очень много людей, которые шли за покупками, и они также имели возможность задать нам вопрос. Были и острые вопросы. И это только начало проекта. Я очень надеюсь, что он продолжится", - рассказал Иван Эйсмонт.

Он ответил на вопрос, стали ли люди больше доверять белорусским государственным СМИ. "Судя по тем данным, которые мы получаем от социологов, уже больше 50 % населения доверяют государственным СМИ. Я не ставлю эти 50 с лишним процентов под сомнение, потому что мы видим реальные показатели на недружелюбных к нам платформах, видим большой рост доверия за последние годы", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.