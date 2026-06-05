Иван Колбаско: Главная миссия Фестиваля культур - создать праздник мира, дружбы и добра

Фестиваль национальных культур в Гродно длится дольше двух дней, и его значение выходит далеко за рамки танцев и песен. О миротворческих традициях, проектах для молодежи и межконфессиональном диалоге рассказал председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира, человек года Гродненщины Иван Колбаско.

Праздник, который объединяет

Несмотря на сильный ливень, атмосфера в Гродно остается праздничной. Главная миссия Фестиваля национальных культур, по мнению собеседника, заключается в следующем: "Я считаю, что главная миссия фестиваля - создать праздник мира, дружбы и добра. Здесь люди находят друзей. Город увеличивается чуть ли не в два раза. И с каждым разом фестиваль и его границы растут. Зачастую люди, которые хотят прийти посмотреть на национальные традиции, стоят в очереди. И это, наверное, хорошо, потому что знать традиции других - это тоже очень важно для жизни, чтобы потом не пропасть впросак".

Было отмечено, что белорусы являют собой прекрасный эталон того, как нужно жить в любви, согласии и мире.

Проекты Белорусского фонда мира: "Дети за мир" и "Школы Мира"

Один из долгоиграющих проектов Белорусского фонда мира - "Дети за мир", в рамках которого ребятам предлагаются разные направления творчества: стихи, проза, рисунки.

"С такой теплотой пишут ребята о своем родном крае, о том, что произошло нового, о том, что было. Многие работы, особенно в прозе, очень много говорят о подвиге наших людей в годы Великой Отечественной войны и открывают новые страницы. Это не просто взял и написал с чего-то - это нужно продумать, разработать", - рассказал председатель правления.

Все изданные книги поступают в районные библиотеки. Уже пять лет реализуется проект "Школы Мира Республики Беларусь". Речь не о том, что остальные школы чем-то хуже, а о том, что школы-участницы больше сотрудничают с Белорусским фондом мира и с душой выполняют предлагаемые проекты.

В 2025 году, к юбилею Победы, был организован конкурс видеороликов на тему "80 мирных лет". Эти ролики становились небольшими кусочками истории тех мест, где живут ребята, включая воспоминания очевидцев.

Также проводится конкурс "Голоса мира" - для тех, кто мечтает о мире и для кого мир является главной целью жизни. А такая главная цель есть у каждого белоруса. Президент Александр Лукашенко также говорит о том, что нужно любить друг друга, уважать, делать так, чтобы на гостеприимной, чистой, красивой белорусской земле были порядок, мир, дружба и уважение.

Белорусский фонд мира активно сотрудничает с представителями разных конфессий. Эта работа ведется не один месяц - все главы основных конфессий являются членами правления Белорусского фонда мира. Уже подписаны соглашения и меморандумы о более тесном и частом проведении совместных мероприятий.

Как поется в государственном гимне, белорусы - мирные люди. И соседи из Литвы и Польши, которые находятся буквально рядом, могут чувствовать эту доброжелательность.

"Я уверен, что люди, которые сюда приезжают, видят обстановку, видят доброжелательность белорусов. У них есть желание вернуться еще и еще в Беларусь",- подвел итог председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира.