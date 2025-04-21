Иван Кубраков рассказал о новациях законопроекта об амнистии в связи с 80-летием Победы в ВОВ

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Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал о новациях законопроекта "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". 30 апреля депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект в двух чтениях, сообщает БЕЛТА.

Документ в Овальном зале представил Иван Кубраков. "Представленный законопроект разработан по поручению Президента Республики Беларусь и приурочен к знаменательной дате - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Примененные подходы положительно себя зарекомендовали на практике и не повлияли на криминогенную ситуацию в стране. Скажу больше: они положительно отразились на поведении осужденных в местах лишения свободы, а также повлияли на скорейшее погашение ущерба, исковых обязательств осужденных. Потому что одно из условий применения амнистии - это погашение ущерба, причиненного преступлением", - сказал министр.

Так, к отдельным осужденным, находящимся не в местах лишения свободы, амнистия будет применяться, только если они работают или обучаются. "Лица, осужденные к ограничению свободы, будут освобождаться условно, а осужденным к лишению свободы наказание будет заменяться более мягким, - отметил Иван Кубраков. - Предлагается сократить срок наказания на один год женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, не лишенным родительских прав, а также лицам, совершившим в несовершеннолетнем возрасте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств; многодетным женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, не лишенным родительских прав, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков; лицам, совершившим коррупционные преступления".

Иван Кубраков отдельно остановился на новеллах законопроекта. "Предлагается заменить наказание в виде лишения свободы более мягким к ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста. Такой подход не будет распространяться на лиц, которые совершили преступления, сопряженные с причинением тяжких телесных повреждений, посягательством на жизнь человека или повлекшие смерть человека, преступления экстремистской направленности, - пояснил он. - Кроме этого, предлагается сократить срок наказания на один год ранее не судимым лицам, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Эта норма не будет распространяться на лиц, совершивших наркопреступления, повлекшие смерть человека".

Традиционно закон об амнистии будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением. "В общей сложности амнистию предполагается применить практически к 8 тыс. осужденных. Планируется освободить от определенного вида наказаний около 4 тыс. осужденных, а также сократить срок наказания на 1 год также 4 тыс. осужденных. В соответствии со статьями 1-9 проекта закона предусматривается освобождение от отдельных видов наказания определенных категорий лиц, совершивших преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие преступления. К ним относится в том числе и льготная категория. Таких лиц - 620. Это несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, получившие ранения, увечья, заболевания при исполнении обязанностей в период службы в военизированных организациях", - отметил Иван Кубраков.