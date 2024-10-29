3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Автор:Лидия Заблоцкая
Сбылись прогнозы! "Лістапад" со знаком качества начался по всей стране! Состоялась церемония открытия юбилейного Минского международного кинофестиваля. Признанный всем киномиром бренд Беларуси ежегодно поддерживается главой государства. Не без его приветствия и именного спецприза и 30-й форум. Он объединил в желании транслировать с экранов духовные истины 124 страны мира!
О чем еще говорят в кулуарах?
Дворец Республики закружил вихрем кинозвезд, эксклюзивов.
Сейчас красная дорожка немного пустует, потому что все смотрят премьеру мировой коллаборации Беларуси и России "Черный замок" по Короткевичу. Перечитали, пересмотрели, как будет выглядеть фэнтези, что ответят зрители. И конкурент ли это режиссеру Пташуку, который уже снимал кино на эту тему, мы узнаем чуть позже.
На юбилейный, 30-й, "Лістапад" собрались именитые артисты. Один из хедлайнеров - обладатель спецприза Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" Дмитрий Харатьян. Зрители "Первого информационного" первыми узнали имя обладателя.
Дмитрий Харатьян, народный артист России, обладатель спецприза Президента "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве":
"Трепетный момент. В своей жизни я получил однажды только от российского Президента награду, это было звание народного артиста России. Это было достаточно давно, в 2007 году. И вот сейчас, в 2024-м, я получаю награду от Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. И для меня, конечно, это большая честь. Я могу оправдать это тем, что действительно я когда-то в юные годы, да и потом, снимался много здесь, в Беларуси, и играл даже белорусов, например, Степана Глушака в трилогии "Люди на болоте" "Дыхание грозы".
В этом году наше кино отмечает вековой юбилей. С какими эмоциями пришли сегодня киногуру?
Светлана Дружинина, народная артистка России, режиссер:
"Это высочайший уровень, даже потому, каких людей приглашают".
Наталья Варлей, заслуженная артистка РСФСР:
"Обязательно должен жить, и он должен сохранить в себе то, с чего он начинался, эту ноту гостеприимства, тепла, дружелюбия".
Ивана Жигон, актриса театра и кино, режиссер (Сербия):
"Лістапад" мне напоминает БРИКС в сфере киноискусства, он собирает государства, которые борются за выход человека из потребительской цивилизации".
"Лістапад" это не про гламур, блонды и брюнетки, а все-таки про духовное.
Не всегда трендовое, но точно то, что нас воспитывает.
Ближайшую неделю - с 1 по 8 ноября - непременно стоит ходить в кино. Конкурсные программы обещают быть яркими. Один из самых востребованных кинотеатров - "Центральный". Именно там будет проходить основной конкурс игрового кино. Зритель увидит фильмы, которые стали победителями фестивалей класса А. Завтра открывается конкурс "Лістападзік" и пройдет ряд творческих встреч. Наши звезды, которые вдохновляли с экранов, - тет-а-тет со зрителями.
Фото БЕЛТА
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Суд по делу Трампа: 20 ноября будущего президента могут приговорить к заключению
Регионы
Все
Происшествия
Все