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Иванец: Набор в колледжи Беларуси в этом году практически в 1,5 раза превысил вузовский
Продолжается прием документов в учреждения среднего специального образования. В колледжах предлагают подготовку более чем по двум сотням специальностей.
Самые востребованные - это инженерия, медицина, педагогика, искусство, IT-технологии. Первокурсников ждут 173 колледжа и 34 других учреждения среднего специального образования.
Ознакомиться с ходом работы приемных комиссий выехал министр образования. Так, в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе Андрей Иванец ответил на интересующие вопросы абитуриентов и их родителей. Как отметил министр, набор в колледжи в этом году практически в полтора раза превышает набор в вузы.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Это не просто мотивированные, но и очень хорошо подготовленные ребята. По другим рабочим профессиям (например, сегодня мы были в колледже кулинарии) видно, что по многим направлениям конкурс составляет два-три человека на место. Это говорит о высокой востребованности таких специальностей. Конечно, важна и подготовка специалистов среднего звена для высокотехнологичных производств, речь идет об автоматизации, роботизации, микроэлектронике и других современных направлениях, которые сейчас интересуют наших девятиклассников. В связи с этим проходные баллы тоже очень высокие".
Колледжи будут принимать документы на бюджет по 1 августа, на платное – по 12-е. Это касается выпускников школ. Для некоторых категорий сроки иные. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования.