Иванец: Набор в колледжи Беларуси в этом году практически в 1,5 раза превысил вузовский

Ознакомиться с ходом работы приемных комиссий выехал министр образования. Так, в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе Андрей Иванец ответил на интересующие вопросы абитуриентов и их родителей. Как отметил министр, набор в колледжи в этом году практически в полтора раза превышает набор в вузы.

"Это не просто мотивированные, но и очень хорошо подготовленные ребята. По другим рабочим профессиям (например, сегодня мы были в колледже кулинарии) видно, что по многим направлениям конкурс составляет два-три человека на место. Это говорит о высокой востребованности таких специальностей. Конечно, важна и подготовка специалистов среднего звена для высокотехнологичных производств, речь идет об автоматизации, роботизации, микроэлектронике и других современных направлениях, которые сейчас интересуют наших девятиклассников. В связи с этим проходные баллы тоже очень высокие".