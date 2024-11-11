Иванец рассказал, в каких странах мира интересуются белорусской системой профтехобразования

Как обстоят дела в сфере профтехобразования, в программе "Актуальное интервью" рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец

В Беларуси не просто сохранили с советских времен систему профессионально-технического образования, но и существенно ее модернизировали и развили, отметил глава ведомства. "Мы взяли все самое лучшее, а именно практикоориентированность, когда наши ребята получают несколько рабочих профессий, в первую очередь родственных между собой. Проходят обучение, производственные практики непосредственно на тех промышленных предприятиях, на которые они в последующем придут работать", - пояснил он.

По словам министра, чтобы готовить рабочего специалиста завтрашнего дня, в Беларуси функционируют 52 центра компетенций, через которые за время обучения проходит каждый учащийся белорусского колледжа. "Результативность такой работы подтверждается тем, что наши ребята, учащиеся колледжей, ежегодно возвращаются с большим набором медалей с международных конкурсов профессионального мастерства. Совсем недавно из Санкт-Петербурга вернулась наша команда, откуда тоже привезла увесистую копилку медалей абсолютно различного достоинства", - отметил Андрей Иванец.