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Иванец рассказал, в каких странах мира интересуются белорусской системой профтехобразования
Как обстоят дела в сфере профтехобразования, в программе "Актуальное интервью" рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец
В Беларуси не просто сохранили с советских времен систему профессионально-технического образования, но и существенно ее модернизировали и развили, отметил глава ведомства. "Мы взяли все самое лучшее, а именно практикоориентированность, когда наши ребята получают несколько рабочих профессий, в первую очередь родственных между собой. Проходят обучение, производственные практики непосредственно на тех промышленных предприятиях, на которые они в последующем придут работать", - пояснил он.
По словам министра, чтобы готовить рабочего специалиста завтрашнего дня, в Беларуси функционируют 52 центра компетенций, через которые за время обучения проходит каждый учащийся белорусского колледжа. "Результативность такой работы подтверждается тем, что наши ребята, учащиеся колледжей, ежегодно возвращаются с большим набором медалей с международных конкурсов профессионального мастерства. Совсем недавно из Санкт-Петербурга вернулась наша команда, откуда тоже привезла увесистую копилку медалей абсолютно различного достоинства", - отметил Андрей Иванец.
В странах постсоветского пространства есть интерес к белорусской системе профтехобразования, отметил министр. "В Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане мы проводим работу по подготовке мастеров производственного обучения, по созданию центров компетенций и в целом возрождению системы профтехобразования. Но мы выходим и за пределы постсоветского пространства. Мы сегодня видим, насколько динамично развивается Африканский континент в области образования. Они тоже очень заинтересованы. Специалисты из Зимбабве, Экваториальной Гвинеи приезжали к нам в страну для того, чтобы перенимать этот опыт. И мы с удовольствием им делимся", - заключил он.
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