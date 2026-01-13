3.70 BYN
Иванец: В текущей пятилетке не менее 15 % работников госорганов составят молодые специалисты
В госпрограмме "Беларусь интеллектуальная" особый акцент сделан на социализацию подрастающего поколения. В текущей пятилетке не менее 15 % работников госорганов и органов местного самоуправления будут из числа молодежи. Такой информацией поделился министр образования Андрей Иванец с корреспондентами "Первого информационного".
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Это говорит о том, что государство молодежи сегодня не только верит и доверяет, но и дает в руки во многом рычаги и возможности создания районов, городов, областей, работы в государственных органах управления для того, чтобы своим трудом вносить вклад в строительство нашей страны. Наш Президент тоже об этом неоднократно говорил и подчеркивал, что с молодежью нужно разговаривать, ее нужно учить и приучать к труду. Только тогда мы получим то поколение, которое действительно гордо будет нести знамя нашей страны вперед".
Госпрограмма "Беларусь интеллектуальная" направлена на повышение качества дошкольного и общего среднего образования, расширение его доступности, защиту прав и интересов детей, социализацию молодежи в современном обществе и увеличение конкурентоспособности профобразования.