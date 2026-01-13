Иванец: В текущей пятилетке не менее 15 % работников госорганов составят молодые специалисты

"Это говорит о том, что государство молодежи сегодня не только верит и доверяет, но и дает в руки во многом рычаги и возможности создания районов, городов, областей, работы в государственных органах управления для того, чтобы своим трудом вносить вклад в строительство нашей страны. Наш Президент тоже об этом неоднократно говорил и подчеркивал, что с молодежью нужно разговаривать, ее нужно учить и приучать к труду. Только тогда мы получим то поколение, которое действительно гордо будет нести знамя нашей страны вперед".