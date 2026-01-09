3.68 BYN
Из-за непогоды минское метро перешло на усиленный график движения
Автор:Редакция news.by
В связи со сложными погодными условиями минский метрополитен изменит график движения. 9 января до 16:00 интервал на Московской и Автозаводской линиях составит 3,5 минуты, на Зеленолужской - 5 минут, в час пик - с 16:00 до 18:30 - 2 минуты, на Автозаводской - 2,5 минуты.
Из-за непогоды на некоторых участках железной дороги поезда следуют с отклонением от графика. Машинистам приходится работать в очень сложных условиях.
Активно ведется уборка на железнодорожных вокзалах.