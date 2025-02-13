Из-за ремонта путепровода в Минске изменится расписание троллейбусов и поездов региональных линий

В Минске на капитальный ремонт закрыт путепровод между проспектом Независимости и улицей Московской.

На некоторых участках проспекта Независимости и улицы Бобруйской введены ограничения для всех видов транспорта, за исключением маршрутных автобусов и общественного транспорта. Поэтому рекомендуются следующие маршруты объезда - проспекты Машерова и Независимости, улицы Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромная и другие.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Отмечу, что сегодня есть определенные участки дорожной сети, по которым граждане пытаются проехать по центральной части города. Уязвимыми улицами являются Мясникова, Володарского, Кирова, Энгельса, Ленина, Карла Маркса, Интернациональная. По ним водители пытаются объезжать закрытые участки, чтобы прибыть к центральной части города. В связи с чем хочу нацелить граждан минимизировать использование личного транспорта, а больше передвигаться на городском и заранее планировать свое время поездки".