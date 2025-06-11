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Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси на 12 июня
Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси на 12 июняnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ad1bf2d7-8d98-4f02-a3ae-3c8086eb7304/conversions/fec07e75-0316-442c-87e8-c1d70c163f99-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра по юго-западу объявлен в Беларуси на 12 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг, 12 июня, будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами по северо-востоку - сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах с порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов. Днем будет 13-19 градусов.