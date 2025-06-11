Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси на 12 июня

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра по юго-западу объявлен в Беларуси на 12 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 12 июня, будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами по северо-востоку - сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах с порывами 15-18 м/с.