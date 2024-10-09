Избитые трупы беженцев на границе - все больше жертв европейского "гостеприимства"

Вторая за сутки жертва западной политики в отношении беженцев. На границе с Латвией полоцкие пограничники обнаружили труп 24-летнего гражданина Шри-Ланки. 8 октября, напомним, рассказывали о трех гражданах Ирана, вытолканных в Беларусь с территории Польши. Один из иностранцев погиб, настолько сильно их избили перед тем, как отправить через решетку для животных на территорию нашей страны. Кроме того, зафиксированный на видео и выложенный недавно в Сеть эпизод стрельбы польскими силовиками по беженцу на территории Беларуси уместно считать пограничным инцидентом, настоящим ЧП. Т.е. ситуация накаляется. Евгений Горин о приграничных вопросах, которые уже несколько лет не могут никак разрешиться.

Все больше жертв европейского "гостеприимства"

Заснятая на видео стрельба польских силовиков по беженцу, находящемуся в этот момент на белорусской территории, а также все новые случаи обнаружения трупов у границы (и польской, и латвийской) – следствие абсолютной безнаказанности западных карателей. Более того, с получением официального разрешения от властей Польши открывать огонь по беженцам режим завуалированного беззакония к людям становится открыто людоедским.

На границе с Латвией обнаружен труп беженца

Латвийские, так сказать, коллеги тут мало чем уступают полякам. Их тактика – отлавливать беженцев, забирать ценные и теплые вещи, избивать, а после выталкивать в Беларусь - заканчивается трупами.

Тело гражданина Шри-Ланки нашли вблизи латвийского погранзабора.

Юрий Пехота, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Проведен осмотр. Среди вещей погибшего документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Назначены экспертные исследования. Все обстоятельства произошедшего и следовая картина зафиксированы белорусскими следователями. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка".

Евросиловики уже не стесняются камер

Судя по видеозаписи, выложенной в интернете, польские силовики уже начали стрелять в беженцев, которые еще на белорусской территории.

Со слов снимающего это видео человека, напротив него польские военные. И степень отчаяния или обезвоживания, до которой он доведен, не позволяют ему даже бежать. Похоже, у него закончились силы. На видео реплики отчаявшегося человека, которому уже нечего терять. Ужас этой ситуации, что за забором вооруженные люди, относящие себя к цивилизованному и просвещенному Западу.

Но в действиях иностранных силовиков нет ни гуманизма, ни цивилизованности. Как и, похоже, в действиях властей ЕС.

П. Петровский: Это двойные стандарты ЕС

Петр Петровский, политолог:

"Эмиграционная политика стран Балтии и Польши демонстрируют двойные стандарты. В тот момент, когда эти страны подписали так называемый миграционный пакт Европейского союза, по которому нелегальные мигранты централизованно Европейским союзом из Брюсселя будут распределяться квотами по всем странам Европейского союза. В этот же момент поляки и литовцы, латыши пытаются силовыми методами в нарушение всех законов Европейского союза уничтожать фактически физически тех мигрантов, которые к ним проникают".