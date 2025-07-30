Изменения климата затрагивают почти каждое государство на планете - нужна консолидация усилий

Засухи, наводнения и пожары все чаще попадают в сводки информационных агентств. Изменения климата затрагивают буквально каждое государство на нашей планете.

Остаться в стороне просто не получится. Решение глобального вызова требует консолидации усилий и предметного подхода к делу уже сегодня. Однако в реальности все не так просто. Бравадные речи западных политиков лишь констатируют наличие проблемы. Брать на себя ответственность в реализации практических шагов никто не торопится.

При этом отсутствие политической воли лишь усугубляет проблему изменения климата. О необходимости в корне изменить ситуацию и перейти к реализации конкретных шагов говорил Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Баку.

Президент Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Баку (2024 г.) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c134896a-8b20-47bd-9c91-e7a3c707d2ef/conversions/d056d9a9-6930-4c52-9ac7-428c21ac8878-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c134896a-8b20-47bd-9c91-e7a3c707d2ef/conversions/d056d9a9-6930-4c52-9ac7-428c21ac8878-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c134896a-8b20-47bd-9c91-e7a3c707d2ef/conversions/d056d9a9-6930-4c52-9ac7-428c21ac8878-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c134896a-8b20-47bd-9c91-e7a3c707d2ef/conversions/d056d9a9-6930-4c52-9ac7-428c21ac8878-xl-___webp_1920.webp 1920w Президент Беларуси на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Баку (2024 г.)

"Первое. Климат изменился, это данность. Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция позиционируется как более экологически безопасная альтернатива. Но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - подчеркнул белорусский лидер.