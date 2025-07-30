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Изменения климата затрагивают почти каждое государство на планете - нужна консолидация усилий
Засухи, наводнения и пожары все чаще попадают в сводки информационных агентств. Изменения климата затрагивают буквально каждое государство на нашей планете.
Остаться в стороне просто не получится. Решение глобального вызова требует консолидации усилий и предметного подхода к делу уже сегодня. Однако в реальности все не так просто. Бравадные речи западных политиков лишь констатируют наличие проблемы. Брать на себя ответственность в реализации практических шагов никто не торопится.
При этом отсутствие политической воли лишь усугубляет проблему изменения климата. О необходимости в корне изменить ситуацию и перейти к реализации конкретных шагов говорил Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Баку.
"Первое. Климат изменился, это данность. Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция позиционируется как более экологически безопасная альтернатива. Но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - подчеркнул белорусский лидер.
Политическая конъюнктура в странах просвещенного Запада идет в разрез с решением экологических проблем. Среди основных приоритетов – тотальная милитаризация, за которой неизбежно следует загрязнение окружающей среды.