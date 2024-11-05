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Общество
Изменения в оплате ЖКУ, правила вывозы ТБО, качество связи - какие новации ждут белорусов с декабря
5 часов назад
общество
Президент
Все
Эксклюзивные кадры визита Президента в Пакистан и инициативы в ОДКБ - в рубрике "Время Первого"
2 часа назад
Александр Лукашенко пригласил жителей Румынии чаще посещать гостеприимную Беларусь
16 часов назад
Международная неделя Президента - в рубрике "Время Первого"
30.11.2024
21:57
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
29.11.2024
21:45
Политика
Все
Крупнейшие провалы британских политиков - 2 декабря в "Понятной политике"
30.11.2024
15:58
МИД Беларуси поддержал усилия палестинского народа по построению независимого государства
29.11.2024
20:12
Каким ключевым вопросам был посвящен саммит ОДКБ в Астане? Собрали главное
29.11.2024
17:55
Шойгу: Ядерный зонтик России в первую очередь защитит страны ОДКБ
28.11.2024
19:25
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси
28.11.2024
12:53
Общество
Все
Космос в здравоохранении! Беларусь - мировой лидер по трансплантации органов
1 час назад
Смотрите фильм "Контрразведка КГБ Беларуси против спецслужб Польши. Агенты и предатели" 3 декабря
1 час назад
Когда выйдет мультфильм "Беловежская пуща", сделанный ИИ, и почему айтишники возвращаются в Беларусь
1 час назад
Лучшее сохранили и достроили - как развивался Минский метрополитен и почему проект могли закрыть
2 часа назад
Экономика
Все
В Беларуси сделают ставку на сады высочайшего класса и лежкие сорта яблок
1 час назад
Без перехода на высокие технологии обеспечивать рост в АПК будет сложно - Головченко
2 часа назад
Попытки изоляции Беларуси, выдавливания с мировых рынков провалились - Головченко
2 часа назад
"Это временное явление" - Головченко рассказал о том, что происходит с валютами
2 часа назад
Всему миру по льняной вышиванке - Беллегпром делает ставку на готовую продукцию
1 час назад
В мире
Все
Хуситы заявили, что атаковали эсминец США
2 часа назад
Митингующие в Грузии забрасывают петарды к зданию парламента
3 часа назад
В России завершают разработку вакцины от рака - что показали доклинические испытания
3 часа назад
Сотрудники концерна Volkswagen готовы начать забастовки
4 часа назад
Регионы
Все
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
Все
Пожар вспыхнул на складе Минского инструментального завода
9 часов назад
ДТП с пятью автомобилями произошло в Минске
16 часов назад
Возгорание вагона дизель-поезда произошло в Гродненской области
16 часов назад
Польские силовики выбросили избитого иностранца на белорусскую территорию
30.11.2024
15:40
Кругозор
Все
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
16 часов назад
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29.11.2024
15:38
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08:00
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27.11.2024
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