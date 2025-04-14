Изменения в пенсионном обеспечении для некоторых категорий граждан вступят в силу в Беларуси с 1 мая

В Беларуси с начала мая вступают в силу изменения в рамках Закона по вопросам ветеранов, которые улучшат материальное положение ветеранов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Так, ветераны Великой Отечественной войны, награжденные за службу в тылу, теперь будут получать увеличенную в пять раз доплату к пенсии - вместо прежних 50 % им начислят 250 % от минимальной пенсии, это почти 280 рублей.



Кроме того, эта категория получает новый статус, полностью приравнивающий их к участникам боевых действий со всеми положенными льготами и социальными гарантиями.

Труженики тыла, имеющие государственные награды, также могут рассчитывать на двукратное увеличение выплат - их пенсионная доплата вырастет с 50 % до 100 % минимального размера пенсии, т. е. до почти 112 рублей.

Особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий. Военнослужащие, получившие инвалидность в мирное время, приобретают право досрочного выхода на пенсию - на пять лет раньше установленного срока.



Отдельная мера поддержки введена для граждан, работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год, - они будут ежемесячно получать дополнительную выплату, равную 100 % минимальной пенсии.