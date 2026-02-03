Изменения в правилах маркировки продукции - какие товары промаркируют QR-кодами

Современные реалии, цифровизация диктуют свои правила и для безопасности, и для защиты от подделки. Это мы с вами наблюдаем и в торговле. Приближается очередной шаг, к которому нам тоже надо будет привыкнуть.

В Беларуси пополнится перечень маркируемых товаров. Речь о соках и безалкогольной продукции. (Пробивать такие товары будем так же, как и молочку, т.е. главное не запутаться со шрихкодами). Помните, очереди на кассах дошли до Президента. В итоге производители и торговые сети получили отсрочку. И вот - пришло время.

Сейчас многие белорусы на кассах самообслуживания как рыба в воде.

Но так было не всегда. Продавцы и по сей день не любят вспоминать былые времена, когда покупателям приходилось сканировать даже по два штрихода. Люди путались, нервничали, пробивали не то. Очереди выросли на 70 %.

Дарья Микуцкая, кассир торговой сети:

"Касса пищит, зовет помощника, покупатель теряется, не знает, что делать. Было очень много обращений. Сейчас же, когда маркировки остались только на часть продукции, т.е. это часть какой-то молочной продукции, одежда, обувь, остальные товары бьются по штрихкоду, стало намного проще. Покупатели уже привыкли".

Маркировка продукции, конечно, внесла сумятицу в торговле. Благо, все новое сложно лишь первое время. Кажется, уже все научились у касс не задерживаться. Но правила то и дело обновляют.

Молочные товары (это если заглядывать в продуктовую корзину) первыми попали под раздачу. Маркировать молочку стали по-иному, используя специальные коды маркировки, похожие на QR-коды, уникальные для каждого продукта. Белорусы к ноу-хау привыкли, как на подходе новая группа товаров - безалкогольные напитки и соки. Мы зовем в магазин представителя налоговой, чтобы рассказать и показать, как и когда белорусам придется снова немного перестроиться.

Ольга Тараканова, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"В настоящее время покупатель при покупке безалкогольных напитков считывает на кассе только штрихкод. Но с 1 мая 2026 года при покупке безалкогольных напитков необходимо будет считывать QR-код, нанесенный на товар".

Маркировка это, конечно, не блажь. Каждый QR-код - еще тот контролер за продукцией. В налоговой нам покажут, как это работает. Достаточно открыть мобильное приложение "Электронный знак", поднести его к товару, и вы узнаете...

Лариса Шибко, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Дата изготовления, дата истечения срока годности. И мы можем дальше получить информацию полностью о том, что это за товар, кто его произвел, состав, торговая марка, информацию заявителя. Причем эта информация доступна абсолютно любому потребителю".

Система выявит автоматически просроченный продукт, нелегальный товар или фальсификат - такую покупку вам на кассе заблокируют. Чем не забота о покупателях? Но есть у этой "медали" и другая сторона. Маркировка - реальность многих государств. Она не в новинку для Евразийского экономического союза. Логика проста: импортер будь то в России, Беларуси, Казахстане или Армении хочет быть уверен, что покупает подлинник. Маркировка - надежная защита от контрафакта.

Лариса Шибко, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Общая маркировка, которая уже урегулирована в рамках Евразийского экономического союза, сможет нам облегчить процесс взаимной торговли, потому что коды, сформированные по общим правилам, признаются на все территории Евразийского экономического союза. Один раз нанеся это средство идентификации, сформированное по общим правилам, мы можем обращать эту продукцию как внутри Республики Беларусь, так и за ее пределами на территории Евразийского экономического союза".

Дедлайн для соков и напитков - 1 мая. Покупателям приготовиться. Новые правила, скорее, держат в тонусе торговый бизнес. Ему дан переходный период - с 1 марта до конца апреля - распродать остатки немаркированной продукции, чтобы после избежать проблем со сбытом. Не нажить себе сложностей с покупателями обещают и торговые сети.

Дарья Микуцкая, кассир торговой сети:

"На каждой кассе будут стоять объявления, чтобы покупатель видел, что нужно сканировать. Будут дети, пожилые люди, которые из-за своих каких-то особенностей не увидят это объявление, также нужно будет подходить помогать. В любом случае как и с молочной продукцией - это дело времени. Буквально, думаю, месяц-два где-то, там уже войдет в привычку".