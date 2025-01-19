Изменилось время работы поместья Деда Мороза в Национальном парке "Беловежская пуща"

Фото: сайт ГПУ "Национальный парк "Беловежская пуща"

В Национальном парке "Беловежская пуща" изменился режим работы поместья белорусского Деда Мороза, пишет sb.by.

Поместье белорусского Деда Мороза сейчас работает по следующему графику: со вторника по воскресенье - с 10:00 до 18:00; выходной день - понедельник, - проинформировали в отделе туризм, маркетинга и рекламы нацпарка. - Рейсы для физических лиц, решивших посетить поместье, отправляются в 11:00, 13:30 и 16:00.

Как сообщалось ранее, пик посещений резиденции белорусского Деда Мороза наблюдался в дни проведения сказочной интерактивной программы "Алгоритмы Нового года" с 7 декабря до 15 января. Согласно календарю туристических событий 2025 года, повышенный интерес к этому объекту будет наблюдаться вплоть до 15 февраля - на эту дату запланировано праздничное мероприятие "Проводы Снегурочки". В программе: торжественные проводы Снегурочки и семьи Деда Мороза в Антарктиду, конкурсы, игры, песни, хороводы; выставки-продажи и мастер-классы "орода мастеров". Впрочем, Дед Мороз встречает гостей в своем поместье круглый год, читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлена различная одежда.