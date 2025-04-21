Изображал фюрера как спасителя человечества. Минчанин заключен под стражу за героизацию нацизма

За реабилитацию нацизма житель столицы заключен под стражу. 35-летний мужчина героизировал бесчеловечные преступления нацистов и популяризировал идеи их лидера.



По данным следствия, несколько лет назад минчанин стал интересоваться историей происхождения арийской расы и ее достижениями. При этом изучал не общедоступные факты, а иностранную литературу, публикации зарубежных авторов, непроверенные и антинаучные источники, отрицающие преступления нацистов.





В результате чего пришел к собственному умозаключению о событиях Великой Отечественной войны, всячески пытался обелить бесчеловечность фашистов. Об этом на протяжении нескольких лет регулярно делился в Youtube и телеграм-канале, где был администратором.

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Денис Дыщенко, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску:

"В ходе своей противоправной деятельности обвиняемый с использованием контента, размещенного на различных иностранных ресурсах националистического толка, изготавливал ролики, видеоряд которых сопровождал собственными комментариями, где положительно высказывался о существовавшем в первой половине прошлого века в Германии режиме и его руководстве, чем оправдывал и прославлял идеологию нацизма, признавая ее правильной и достойной подражания. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения по стражу, окончательная правовая оценка его действий будет дана по результатам расследования".