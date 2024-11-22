ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Известный белорусский ученый Леонид Титов скончался на 79-м году жизни

Изображение
Фото: пресс-службы Национальной академии наук

Академик, известный белорусский ученый-вирусолог Леонид Титов умер на 79-м году жизни, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская наука понесла тяжелую утрату. 10 января на 79-м году жизни скончался известный ученый в области вирусологии, медицинской иммунологии и микробиологии, заслуженный деятель науки Беларуси, лауреат Государственной премии Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик Леонид Петрович Титов. Видный ученый, опытный организатор, талантливый педагог, прекрасный человек, он навсегда останется в нашей памяти", - сказали в пресс-службе.

Научная деятельность Леонида Титова была в основном посвящена молекулярной биологии и геномике патогенных и условно патогенных микроорганизмов, клеточно-молекулярным механизмам естественного и специфического противоинфекционного и противоопухолевого иммунитета, влиянию экологических и генетических факторов на формирование иммунопатологии, разработке методов и препаратов для диагностики и профилактики инфекционных и иммунопатологических состояний. Под его руководством разработана национальная концепция мониторинга резистентности клинически значимых микроорганизмов к антибиотикам, создана национальная сеть бактериологических лабораторий, осуществляющих мониторинг резистентности возбудителей заболеваний в рамках международных программ ВОЗ. Он внес значительный вклад в разработку микробиологической и иммунологической проблематики сепсиса, острых и хронических гепатитов, туберкулеза, пневмококковой и менингококковой инфекции, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, рака молочной железы, особенностей иммунного ответа пациентов с вирусными заболеваниями и вакцинированных лиц, включая COVID-19.

Леонид Титов - автор более 1 тыс. научных работ, 12 монографий, многочисленных авторских свидетельств и патентов. Им создана отечественная научная школа микробиологов и иммунологов, подготовлено более 11 докторов и 40 кандидатов наук. Он пользовался заслуженным авторитетом среди широкой научной общественности, коллег и учеников. Им внесен значительный вклад в развитие белорусской школы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.

Прощание с академиком Леонидом Титовым состоится 14 января с 11:00 в большом конференц-зале Президиума НАН Беларуси. Начало гражданской панихиды - в 12:00.

ученые

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все