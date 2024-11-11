Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь со всех уголков юго-восточного региона страны. В числе приглашенных победители олимпиадного движения, творческих конкурсов, спортсмены, волонтеры, лидеры молодежных инициатив.

Позади недели репетиций, непростой выбор нарядов. И вот волнительный момент - под музыку великих композиторов грациозные пары закружили польку, кадриль, падеграс, тампет. В зале звучали напутствия и пожелания сохранять благородство, честь и красоту.

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Участники новогоднего бала:

"Полька, да, немножко сложной оказалась, в любом случае не все всегда же бывает легко. Немножко мандраж, волнение имеется".

"Я в подобном мероприятии участвую второй раз, поэтому для нас это немного волнительно. Репетировали, старались, занимались, в школе репетировали, собственно, так и пришли к самому балу".

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