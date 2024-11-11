3.38 RUB
3.47 USD
3.64 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Изящество, грация, элегантность. Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь
Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь со всех уголков юго-восточного региона страны. В числе приглашенных победители олимпиадного движения, творческих конкурсов, спортсмены, волонтеры, лидеры молодежных инициатив.
Позади недели репетиций, непростой выбор нарядов. И вот волнительный момент - под музыку великих композиторов грациозные пары закружили польку, кадриль, падеграс, тампет. В зале звучали напутствия и пожелания сохранять благородство, честь и красоту.
Участники новогоднего бала:
"Полька, да, немножко сложной оказалась, в любом случае не все всегда же бывает легко. Немножко мандраж, волнение имеется".
"Я в подобном мероприятии участвую второй раз, поэтому для нас это немного волнительно. Репетировали, старались, занимались, в школе репетировали, собственно, так и пришли к самому балу".
Также губернатор Иван Крупко вручил ежегодные премии Гомельского облисполкома лучшим учащимся, которые добились высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительная акция "Наши дети" масштабно шагает по стране
В Минске с апреля 2023 около 400 нанимателей не выплатили зарплаты сотрудникам в срок
Зачем белорусы в 2009-м скупали холодильники и как пережили экономический кризис
Не более 10 масок в одни руки: как в Беларуси сражались с пандемией в 2009 году
В мире
Все
Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина
Довели народ до ручки: в Молдове протестующие требуют увеличения зарплат и господдержки экономики
ЕК выделит Украине более 18 млрд евро из прибыли от замороженных активов России
В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
Регионы
Все
Происшествия
Все