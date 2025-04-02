К 2030 году в Беларуси будут выявлять 36 генетических заболеваний новорожденных при помощи скрининга

К 2030 году 36 генетических заболеваний детей будут выявляться при помощи скрининга. Об этом во время мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню здоровья (7 апреля), рассказала заместитель директора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко, сообщает БЕЛТА.

"Здоровое детство - это перспектива развития всего государства в будущем. В этом отношении важно вовремя определить какие-то патологические проблемы, которые есть у ребенка. Наша служба работает в этом направлении. В последнее время существенно развивается медицинская генетика. В стране введены скринирующие программы. В 2024 году мы выявляли пять генетических заболеваний. В 2025 году будем выявлять 12 позиций, и уже начали работать. И к 2030 году список будет расширен до 36 заболеваний генетической направленности, которые будут выявляться при помощи скрининга", - сказала она.

Сегодня в Беларуси применяются технологии, которые дают возможность на ранних стадиях проблему у ребенка и позволить ему развиваться правильно с использованием своевременной медицинской помощи и комплексной реабилитации. Этим занимаются центры раннего вмешательства.

"В этом году мы наблюдали в данных центрах более 15 тыс. деток раннего возраста. К центрам территориально прикреплено все детское население нашей страны. Также развита служба катамнестического наблюдения за недоношенными детьми", - пояснила Елена Улезко.

Все беременные женщины в нашей стране проходят ультразвуковой скрининг на предмет выявления пороков плода. В частности, в 2024 году у более чем 1,1 тыс. плодов были выявлены хромосомные болезни и врожденные патологии. Это очень важно, поскольку скрининг позволяет определить дальнейшее ведение этой беременности, а также тактику ведения самого новорожденного и использование лечебных мероприятий.

И, что немаловажно, 100 % деторождений в Беларуси происходит при квалифицированном родовспоможении. Все это позволило нашей стране занять высокое место в мировых рейтингах.