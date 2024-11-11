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К 30 декабря на сайте ЦИК будет запущена работа сервиса по поиску участка для голосования
К 30 декабря на сайте ЦИК будет запущена работа сервиса по поиску участка для голосования, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на заседании ЦИК, сообщает БЕЛТА.
"В установленные законом сроки образованы участки для голосования в количестве 5325. В таком же количестве не позднее 26 декабря образуются участковые комиссии. К 30 декабря на сайте ЦИК будет запущена работа сервиса по поиску участка для голосования", - сказал Игорь Карпенко.
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