К 80-летию Великой Победы - "Поезд Памяти" отправится из Бреста 22 июня

"Поезд Памяти" отправится из Бреста 22 июня. В рамках международного проекта старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ ежегодно совершают двухнедельное путешествие на специальном составе по городам и местам, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Маршрут и программа мероприятия ежегодно меняются. Проект "Поезд Памяти" 2025 года приурочен к 80-летию Великой Победы.

"Можно будет увидеть, как развиваются города, чем гордятся регионы и какие достопримечательности сегодня являются узнаваемыми далеко-далеко за пределами наших стран. Хочется отметить, что традиционно именно участники "Поезда Памяти" являются проводниками тех идей и позволяют надеяться, что в будущем наша молодежь сможет обзаводиться дружескими связями, общением для конструктивного создания чего-то интересного, нового на благо нашего государства", - заявил замначальника УО "Национальный центр художественного творчества детей и молодежи" Министерства образования Беларуси Виктор Филипенко.

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