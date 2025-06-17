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К 80-летию Великой Победы - "Поезд Памяти" отправится из Бреста 22 июня
"Поезд Памяти" отправится из Бреста 22 июня. В рамках международного проекта старшеклассники из Беларуси, России и стран СНГ ежегодно совершают двухнедельное путешествие на специальном составе по городам и местам, связанным с историей Великой Отечественной войны.
Маршрут и программа мероприятия ежегодно меняются. Проект "Поезд Памяти" 2025 года приурочен к 80-летию Великой Победы.
"Можно будет увидеть, как развиваются города, чем гордятся регионы и какие достопримечательности сегодня являются узнаваемыми далеко-далеко за пределами наших стран. Хочется отметить, что традиционно именно участники "Поезда Памяти" являются проводниками тех идей и позволяют надеяться, что в будущем наша молодежь сможет обзаводиться дружескими связями, общением для конструктивного создания чего-то интересного, нового на благо нашего государства", - заявил замначальника УО "Национальный центр художественного творчества детей и молодежи" Министерства образования Беларуси Виктор Филипенко.
Завершится акция в Москве. Участие в "Поезде Памяти" примут 200 школьников из стран СНГ. От Беларуси поедут 40 десятиклассников и 4 вожатых-педагога. Предусмотрены интересные мероприятия по маршруту следования поезда, а также интернет-челленджи в социальных сетях проекта.