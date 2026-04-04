К акции "Лес! Дабро! Парадак!" присоединилось Министерство архитектуры и строительства

Сезон благоустройства объединяет людей по всей стране - озеленяют не только дворы и скверы, важная работа ведется и в наших лесах. К масштабной акции присоединяются специалисты предприятий, работники министерств, молодежь.

4 апреля в зеленом массиве Молодечненского района инициативу поддержало Министерство архитектуры и строительства (более 120 человек дарят лесу новую жизнь).

В прошлые выходные команда "Первого информационного" высаживала лес в Узденском районе. А 4 апреля акцию поддержало Министерство архитектуры и строительства. В Молодечненском районе участок в 6 гектаров. К слову, здесь не только сотрудники министерства, но и подведомственных организаций, очень много молодых специалистов. И представьте, даже студенты профильных специальностей и учащиеся колледжей, которые в перспективе распределятся в эти организации.

Участок, который выделен, не совсем обычный. Деревья здесь, которые росли до этого, им более 100 лет, вырубили их потому, что они, скажем так, достигли идеального возраста для того, чтобы пойти на переработку на наши предприятия. Участники акции высаживают в основном сосну вперемешку с березой.

Мария Улащик, специалист группы контроля качества строительно-монтажных работ РУП "Белстройцентр":

"Опыта не было, это впервые. Очень радует, во-первых, погода и в целом коллектив. Все такие дружные, радостные, все заинтересованы. Нас привезли, рассказали, показали, как нужно, какие-то моменты индивидуальной посадки сосны либо березы также указали".

"Нам очень нравится, мы готовы участвовать. И участвуем не первый год, уже порядка 4-5 лет садим на постоянной основе в составе Министерства архитектуры и строительства. Испытываем колоссальное удовольствие от проделанной работы, когда ты видишь, что твой труд имеет свои плоды. Это очень здорово", - радуется ведущий специалист управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания" Людмила Валюшко.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Мы прекрасно понимаем, что от нашего сегодня вклада в эту работу зависит экологическая ситуация нашей страны. Это раз, а второе, мы благоустраиваем территории лесного хозяйства, наводим порядок на этих территориях. Наверное, мы должны частичку себя оставить именно здесь".