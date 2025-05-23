К иконе Божьей Матери в Жировичах съехались люди со всех уголков мира для празднования ее 555-летия

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3e0993-e3c5-4776-819b-6804bb7dec59/conversions/287c9dd8-f44a-4d96-8f94-9bf6e2040cb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3e0993-e3c5-4776-819b-6804bb7dec59/conversions/287c9dd8-f44a-4d96-8f94-9bf6e2040cb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3e0993-e3c5-4776-819b-6804bb7dec59/conversions/287c9dd8-f44a-4d96-8f94-9bf6e2040cb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3e0993-e3c5-4776-819b-6804bb7dec59/conversions/287c9dd8-f44a-4d96-8f94-9bf6e2040cb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более пяти веков к Жировичской чудотворной иконе Божьей Матери стекаются реки паломников с разных уголков Белоруссии и всего мира. Люди едут в местечко Жировичи, что в Гродненской области, чтобы лично прикоснуться к чуду.

По милости Господа образ Божьей Матери явился миру 20 мая 1470 года в ветвях дикого грушевого дерева. И с тех пор вот уже как 555 лет небесная заступница покровительствует Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc568031-a8b1-494e-9f91-f7db3a52db4d/conversions/5cf8ce80-daa5-47bf-84cb-9104afdec472-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc568031-a8b1-494e-9f91-f7db3a52db4d/conversions/5cf8ce80-daa5-47bf-84cb-9104afdec472-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc568031-a8b1-494e-9f91-f7db3a52db4d/conversions/5cf8ce80-daa5-47bf-84cb-9104afdec472-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc568031-a8b1-494e-9f91-f7db3a52db4d/conversions/5cf8ce80-daa5-47bf-84cb-9104afdec472-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жировичская икона входит в число 100 самых почитаемых христианских икон в мире. С момента явления она лишь дважды покидала стены обители. Впервые во времена Первой мировой, тогда святыню увезли в Россию, в храм Василия Блаженного. Как только опасность миновала, Богоматерь вернули на святую жировичскую землю. По преданию, самую маленькую икону в обитель привезли в банке с вареньем.

Символично в 555-летний юбилей монастырь получил в дар самый большой фруктовый топпинг объемом 450 кг. Необычный комплимент презентовали давние друзья - Городейский сахарный комбинат.

Жировичи и его сердце - монастырский комплекс - для нас сохранил сам Бог. Попадая за ворота монастыря, как будто оказываешься в другом мире. Особая тишина, безмятежность и теплота. Время в этих сакральных местах замедляется, а жизнь наполняется иными, новыми смыслами. Отсюда люди выходят другими.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1368ddd7-6bcc-436e-9026-4cfe33bbf389/conversions/f4b79da6-508f-4c4b-94ee-5e90e4de6484-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1368ddd7-6bcc-436e-9026-4cfe33bbf389/conversions/f4b79da6-508f-4c4b-94ee-5e90e4de6484-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1368ddd7-6bcc-436e-9026-4cfe33bbf389/conversions/f4b79da6-508f-4c4b-94ee-5e90e4de6484-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1368ddd7-6bcc-436e-9026-4cfe33bbf389/conversions/f4b79da6-508f-4c4b-94ee-5e90e4de6484-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сердце рвется в это место, потому что это святая святых нашей Беларуси. Жировичский монастырь не закрывался никогда. Здесь ежедневно проходят служения, литургии. Приезжать сюда всегда радостно для меня", - сказал клирик храма воздвижения креста Господня в Ляховичах иерей Максим Долгий

"Я прожил здесь 12 лет. И все мои молодые монашеские годы прошли именно в этой обители. Каждое место здесь проникнуто особенной благодатью. И Приснопамятный Владыка Филарет говорил, что здесь человек дышит кислородом вечности. Полоцкая земля не менее святая, древняя, и в этом году мы празднуем 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Там богослужения будут не менее торжественные", - отметил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.

К празднованию сразу двух знаковых дат Жировичский монастырь заметно обновился и, можно смело говорить, получил новую жизнь. Должная огранка жемчужины православного мира - это поручение белорусского лидера, который бывал здесь и сам любовался красотой обители.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1af6bf-0f95-46cf-aa1f-c736cc341515/conversions/8cc1d7f6-c356-4127-887d-31a0d5c59822-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1af6bf-0f95-46cf-aa1f-c736cc341515/conversions/8cc1d7f6-c356-4127-887d-31a0d5c59822-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1af6bf-0f95-46cf-aa1f-c736cc341515/conversions/8cc1d7f6-c356-4127-887d-31a0d5c59822-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1af6bf-0f95-46cf-aa1f-c736cc341515/conversions/8cc1d7f6-c356-4127-887d-31a0d5c59822-xl-___webp_1920.webp 1920w

Здесь немало сделано, но надо закончить, чтобы эта жемчужина получила соответствующую огранку. Место великолепное. Надо объявить конкурс на восстановление и модернизацию монастыря и храмов и уже к концу года начать реализовывать тот из проектов, который победит в конкурсе.

Реконструкции и реставрация Жировичской обители начались в 2022 году. За три года масштабных работ восстановили Свято-Успенский собор и Явленскую церковь, благоустроили территории. Белорусский Иерусалим утопает в буйстве зелени. Во двориках все для удобства паломников в любое время года. Особое внимание уделили внутреннему убранству главного Свято-Успенского храма. Обитель получила новый иконостас, покрытый сусальным золотом. Его создавала команда мастеров, а это около 300 человек Щигровского Свято-Троицкого братства.

Памятники духовной культуры нужно сохранить и передать будущим поколениям белорусов. И государство помогает духовенству возрождать первозданную красоту святынь. Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, костел Божьего Тела в Несвеже. Духовный центр Беларуси - Жировичский монастырь - теперь тоже в списке восстановленного духовного наследия.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd6e133b-1e3a-4ec1-8b50-08e44d6c10df/conversions/2b70e724-4397-49df-bf34-dd0bcf04b2df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd6e133b-1e3a-4ec1-8b50-08e44d6c10df/conversions/2b70e724-4397-49df-bf34-dd0bcf04b2df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd6e133b-1e3a-4ec1-8b50-08e44d6c10df/conversions/2b70e724-4397-49df-bf34-dd0bcf04b2df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd6e133b-1e3a-4ec1-8b50-08e44d6c10df/conversions/2b70e724-4397-49df-bf34-dd0bcf04b2df-xl-___webp_1920.webp 1920w

В то время как в соседних странах закрываются храмы, мы не просто сохраняем духовное богатство, а приумножаем его. При этом опираемся на главное - нашу историческую память и традиционные семейные ценности. Этот фундамент точно никто и никогда не сможет разрушить.