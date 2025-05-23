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К иконе Божьей Матери в Жировичах съехались люди со всех уголков мира для празднования ее 555-летия
Более пяти веков к Жировичской чудотворной иконе Божьей Матери стекаются реки паломников с разных уголков Белоруссии и всего мира. Люди едут в местечко Жировичи, что в Гродненской области, чтобы лично прикоснуться к чуду.
По милости Господа образ Божьей Матери явился миру 20 мая 1470 года в ветвях дикого грушевого дерева. И с тех пор вот уже как 555 лет небесная заступница покровительствует Беларуси.
Жировичская икона входит в число 100 самых почитаемых христианских икон в мире. С момента явления она лишь дважды покидала стены обители. Впервые во времена Первой мировой, тогда святыню увезли в Россию, в храм Василия Блаженного. Как только опасность миновала, Богоматерь вернули на святую жировичскую землю. По преданию, самую маленькую икону в обитель привезли в банке с вареньем.
Символично в 555-летний юбилей монастырь получил в дар самый большой фруктовый топпинг объемом 450 кг. Необычный комплимент презентовали давние друзья - Городейский сахарный комбинат.
Жировичи и его сердце - монастырский комплекс - для нас сохранил сам Бог. Попадая за ворота монастыря, как будто оказываешься в другом мире. Особая тишина, безмятежность и теплота. Время в этих сакральных местах замедляется, а жизнь наполняется иными, новыми смыслами. Отсюда люди выходят другими.
"Сердце рвется в это место, потому что это святая святых нашей Беларуси. Жировичский монастырь не закрывался никогда. Здесь ежедневно проходят служения, литургии. Приезжать сюда всегда радостно для меня", - сказал клирик храма воздвижения креста Господня в Ляховичах иерей Максим Долгий
"Я прожил здесь 12 лет. И все мои молодые монашеские годы прошли именно в этой обители. Каждое место здесь проникнуто особенной благодатью. И Приснопамятный Владыка Филарет говорил, что здесь человек дышит кислородом вечности. Полоцкая земля не менее святая, древняя, и в этом году мы празднуем 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Там богослужения будут не менее торжественные", - отметил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий.
К празднованию сразу двух знаковых дат Жировичский монастырь заметно обновился и, можно смело говорить, получил новую жизнь. Должная огранка жемчужины православного мира - это поручение белорусского лидера, который бывал здесь и сам любовался красотой обители.
Здесь немало сделано, но надо закончить, чтобы эта жемчужина получила соответствующую огранку. Место великолепное. Надо объявить конкурс на восстановление и модернизацию монастыря и храмов и уже к концу года начать реализовывать тот из проектов, который победит в конкурсе.
Реконструкции и реставрация Жировичской обители начались в 2022 году. За три года масштабных работ восстановили Свято-Успенский собор и Явленскую церковь, благоустроили территории. Белорусский Иерусалим утопает в буйстве зелени. Во двориках все для удобства паломников в любое время года. Особое внимание уделили внутреннему убранству главного Свято-Успенского храма. Обитель получила новый иконостас, покрытый сусальным золотом. Его создавала команда мастеров, а это около 300 человек Щигровского Свято-Троицкого братства.
Памятники духовной культуры нужно сохранить и передать будущим поколениям белорусов. И государство помогает духовенству возрождать первозданную красоту святынь. Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, костел Божьего Тела в Несвеже. Духовный центр Беларуси - Жировичский монастырь - теперь тоже в списке восстановленного духовного наследия.
В то время как в соседних странах закрываются храмы, мы не просто сохраняем духовное богатство, а приумножаем его. При этом опираемся на главное - нашу историческую память и традиционные семейные ценности. Этот фундамент точно никто и никогда не сможет разрушить.
Все здесь полнится спасительной Божией благодатью. Вот и стремятся души человеческие со всего мира к духовности в нашу белорусскую обитель, где веками царит особенная атмосфера. Люди получают здесь внутренние силы, исцеляются от болезней, которые нельзя излечить. Не чудо ли? И оно навсегда вписано в летопись всего православного мира. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".