К местам памяти высокопреосвященнейшего митрополита Филарета легли цветы в честь его 90-летия

Беларусь православная с 21 марта отмечает 90 лет со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Наш великий современник, ставший у руля возрождения Белорусской православной церкви в 90-х, иерарх, усилиями которого в нашей стране строились и восстанавливались после долгих лет атеизма церкви и монастыри; воспитатель многих поколений священнослужителей и преподаватель Минской духовной семинарии, академии. Филарет - знаковая личность и духовный ориентир не только в истории христианской церкви, но и современного белорусского государства, отечества, которому митрополит и Патриарший Экзарх служил всю свою жизнь. Масштабы личности иерарха не переоценить. О них весь день говорили на мероприятиях, посвященных 90-летию Филарета. Но помимо всех выдающихся статусов, Владыка был простым человеком, со своим характером и предпочтениями, приоритетами в бытовой жизни и вкусами.

Филарет крестил Макария, Макарий крестил Андрея. 4-месячному Андрейке повезло с духовной преемственностью. Его крестный, иерей Ковалев, не просто проводит экскурсию по мемориальному кабинету своего крестного отца Филарета. Батюшка Макарий много знает и рассказывает, каким был Владыка не только в официальные моменты служения и протокольных встреч, но, и как говорится, "за кадром".

Отец Макарий сегодня гид. Вот про дни рождения Владыки рассказывает нехрестоматийное.

В дни рождения и принимал, и дарил подарки, до последнего участвовал в богослужениях. Этих моментов, когда по коридору от кабинета до домового епархиального храма неспешно шагал митрополит, ждали все. Как и совместной молитвы. Уже на покое, когда Филарету было за 80, продолжал служить. Те его ризы, в которых входил в Царские врата и обращался к верующим стоя за алтарем, хранит сегодня мемориальный кабинет экзарха. И аналой, с которого Владыка читал Священное писание, здесь.

Стол, занявший половину мемориального кабинета, переехал в музей прямо из епархии. С первого дня своего служения в Минске и до последнего дня жизни Кирилл Вахромеев работал с документами. За этим столом принимались многие важные решения.

Вот это любимое Евангелие владыки Филарета, которое иерарх всегда носил с собой в кармане подрясника. Во-первых, книга была необходима на занятиях, в Жировичах, в духовной семинарии и академии. А во-вторых, она заменяла Владыке визитницу. Между страницами Нового Завета Филарет хранил свои визитки.

Родился в Москве, учился в Московской духовной академии, принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой Лавре, представитель Московского патриархата за рубежом, в странах Западной Европы. С 1978-го Филарет назначен служить митрополитом Минским и Белорусским, а с 1989-го - Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Он не просто прослужил у нас более 40 лет. Владыка стал белорусом, любящим эту землю и белорусский народ.