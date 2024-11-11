Кабинки, урны для голосования, информация о кандидатах - участки в Минске к выборам готовы

До главного политического события 2025 года в Беларуси остается 17 дней. Все участковые избирательные комиссии готовы к проведению выборов Президента.

Главное общественно-политическое событие года идет согласно календарному плану. Уже 10 января начинают дежурить участковые избирательные комиссии. Их в стране в нынешнюю электоральную кампанию будет работать 5325 - ровно столько же, сколько и участков для голосования, на которых, к слову, уже все готово для проведения выборов.

Участки оборудованы кабинами и урнами для голосования, в том числе и урнами для голосования по месту нахождения избирателей. Созданы также все условия для того, чтобы избирательным правом могли воспользоваться люди с ограниченными возможностями. В дни голосования на участках будет организовано дежурство волонтеров для оказания помощи таким людям.

Кроме того, белорусы смогут оставить заявку для организации голосования по месту нахождения. Придя на участок, также избиратели могут ознакомиться с информационными материалами о кандидатах. Стенды будут на каждом участке. Здесь же можно будет ознакомиться и с Избирательным кодексом. Обустройство участков для голосования также можно посмотреть на официальном сайте ЦИК - там размещен виртуальный тур.

"Готовы предоставить каждому избирателю списки для голосования, чтобы человек мог узнать, включен ли он в список. Если нет - то внести коррективы, а также проверить достоверность данных. На участке будут присутствовать два члена комиссии, и в период ознакомления со списками они смогут оказать всю посильную помощь. Кроме того, в данный момент членами участковой комиссии совместно с национальным оператором связи РУП "Белпочта" организовано оповещение граждан, чтобы каждый избиратель смог получить в почтовый ящик информацию о нахождении его участка, о дате голосования, режиме работы участковой комиссии в период досрочного и основного дня голосования. Кроме того, люди получат информационный материал о кандидатах", - подробно объяснила председатель участка для голосования № 75 города Минска Ирина Баскакова.

Нужно прийти и отдать свой голос, чтобы наша страна процветала, чтобы все у нас было мирно. Жительница столицы