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Качественная правовая база - на совете Палаты представителей обсудили директиву Президента № 11
Законы от жизни, эффективность госуправления и ликвидация бюрократии и коррупции. Сегодня на совете Палаты представителей говорили о реализации директивы Президента № 11. Это очень важный документ, который системно и комплексно определяет, как функционировать всем госорганам и организациям.
Качественная правовая база - именно такой видят свою главную задачу депутаты Палаты представителей по реализации 11-й директивы Президента. И здесь нужно видеть на перспективу, как те или иные законодательные акты повлияют на социально-экономические и политические процессы в стране. Одним словом, как они сработают на практике. А для этого важно слышать друг друга, а также что говорят и в регионах, и на международных площадках.
Важно обеспечить эффективное нормотворчество
Директиву № 11 все в Палате представителей изучили досконально. Работа на результат - главное. И будь то зарубежная командировка, где важно озвучить позицию Беларуси с высоких трибун, наладить контакты с депутатами, которые готовы с нами говорить на равных. А также трудоемкий процесс в постоянных комиссиях. Председатель настаивает излагать кратко и понятно и в обсуждении, и в отчетах.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Законы должны идти от жизни, как требует глава нашего государства. И, конечно же, они должны быть просты для восприятия, в них не должно быть отсылочных, бланкетных норм, каких-то архаизмов и так далее. Конечно же, и вопросы дисциплины тоже не пустой для нас звук. Дело в том, что сегодня мы все прекрасно понимаем, в каких условиях в Республике Беларусь надо строить свою экономику, обеспечивать мир, стабильность и нормальную жизнь наших людей. И без исполнительской дисциплины, без внимания к вопросам функционирования государственных органов каждый в своем секторе, конечно же, невозможно выполнить эту задачу так, как требует Год качества".
Приоритет - мероприятия к 80-летию Великой Победы
Семинары и совещания, запланированные до конца июня в Палате представителей, чтобы как раз изучить, как работают принятые законы. Всего в графике 40 мероприятий. Это и международное сотрудничество, также сохранение исторической памяти, участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы продолжим серию парламентских чтений. Очередные чтения на тему: "Победа, добытая мечом и пером", состоятся в мае в Овальном сале. К их участию мы планируем пригласить членов избранного Молодежного совета. Кроме того, по инициативе руководителя аграрной комиссии прорабатываются вопросы проведения еще одного такого же мероприятия на базе историко-культурного центра "Линия Сталина". "Память о прошлом, ответственность за будущее".
23 апреля в Овальном зале пройдет совместное заседание двух палат. На вопросы депутатов и сенаторов ответит глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.